Última hora: encuentran cadáver de un hombre en una residencia

HOUSTON - Agentes del alguacil del condado Harris investigan el hallazgo de un cadáver en una residencia del 400 Tim Allen en el área de Cypress.

Las autoridades sospechan que se trata de un homicidio.

