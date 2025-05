Última hora: reportan accidente mortal al sur de Houston

HOUSTON - Investigadores de accidentes vehiculares de policía de Houston se encuentran en la escena de un accidente mortal sobre la avenida Cullen y Schurmier Rd. al sur de Houston.

Se sabe que un camión revolvedor de cemento está involucrado en el choque.

HPD Vehicular Crimes detectives are at the scene of a fatal crash at the intersection of Schurmier Rd. and Cullen Blvd.



Prelim info is a vehicle and cement truck were involved in a crash about 1:35 p.m. One person is deceased.



Please avoid the area. #HouNews