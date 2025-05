Última hora: fallece la persona baleada dentro de un autobús de Metro

HOUSTON - Investigadores de policía de Houston se encuentran en la escena de una balacera mortal en un autobús de Metro en las avenidas Kirby y West Bellfort al suroeste de Houston.

Se sabe que hay una persona baleada, de quien se confirmó su fallecimiento, se sabe que se trata de un hombre.

