Dramática persecución de sospechoso en ambulancia robada termina en choque y arresto

HOUSTON - Una escena de película se desarrolló en Houston la tarde del miércoles luego de que una persona robara una ambulancia del Departamento de Bomberos de Houston del Hospital Ben Taub.

Esto provocó una persecución policial por partes del sureste y suroeste de Houston antes de que el sospechoso se estrellara contra un árbol.

South Central and Southeast officers are at 2300 Holmes. Male who stole a HFD Ambulance is in custody. Assist by K9, FOX and Pct. 7 Constable. 202 pic.twitter.com/9Kiuaj0ryi