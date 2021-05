Un baleado en presunto robo a apartamento al suroeste de Houston

HOUSTON – Un hombre fue baleado esta madrugada en un apartamento al suroeste de la ciudad en un aparente intento de robo.

El hecho ocurrió hacia las 2:45 a.m. en el complejo The Park at San Marino, ubicado en el 14501 Empanada Drive, cercxa de Beechnut y el Highway 6.

De acuerdo con la Oficina del Alguacil del Condado Harris, dos hombres entraron al apartamento y atacaron a dos personas que allí se encontraban.

Una fue golpeada con el arma en la cabeza, mientras que la segunda fue baleada, por lo que tuvo que ser transportada en condición grave a un hospital del área.

La víctima recibió el balazo en la parte baja de su vientre.

Con la ayuda de las cámaras de seguridad, los investigadores tratan de determinar la identidad del atacante, quien se dio a la fuga tras el incidente.