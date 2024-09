Muere una persona en medio de labores de rescate en el Puerto de Houston

HOUSTON - Una persona murió en un accidente en un área de trabajo del Puerto de Houston.

Equipos de auxilio se movilizaron a la escena en el 111 East Loop North después de recibir reportes de que la persona estaba atrapada.

@HoustonFire is currently on scene near 111 East Loop North (Port of Houston) after receiving reports of a trench rescue. Unfortunately, one civilian has been reported deceased. No further information at this time. Please avoid the area. @HFDChiefMunoz pic.twitter.com/ExeYgjtDrD