Universidad de Houston abre clínica para personas sin seguro médico

HOUSTON – La Facultad de Medicina de la Universidad de Houston abrirá una clínica de bajo costo para las personas que no cuentan con seguro médico en el suroeste de la ciudad.

Este centro médico se materializó con la ayuda de una donación de $1 millón hecho por The Cullen Trust for Health Care Funds Pilot Clinic in Southwest Houston.

Estará ubicado en el campus del Memorial Hermann Southwest Hospital.

De acuerdo con la Universidad de Houston, la ciudad tiene la mayor tasa de personas sin seguro médico en el país, lo cual contribuye a que se incremente el costo de los servicios de salud para el resto de la población.

La clínica operará bajo el modelo de Direct Primary Care (DPC por sus siglas en inglés) que establece una membresía mensual de bajo costo por un espectro amplio de servicios de salud.

Según las estadísticas, cerca del 25% de la población en Houston no cuentan con un seguro médico y este número se incrementa al 50% cuando se trata de la comunidad hispana.

“Una práctica de DPC agrega valor al ecosistema de salud al confrontar uno de los problemas que más presión ejerce sobre nuestra ciudad: la falta de cuidado médico para los que no tienen seguro”, dijo la presidenta de la Universidad de Houston, Renu Khator.

Los inscritos en este programa podrán acceder a citas médicas el mismo día o el día siguiente.

