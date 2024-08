Vecinos de Cloverleaf denuncian terreno abandonado convertido en foco de delincuencia

HOUSTON - En un sector de Cloverleaf, sobre la intersección de Hilsboro y Manor, los residentes viven atemorizados por la creciente actividad delictiva que se ha apoderado de un terreno abandonado.

Lo que alguna vez fue un espacio vacío se ha transformado en un epicentro de criminalidad que mantiene a los vecinos en constante zozobra.

Mario Ochoa, residente del área, expresa su preocupación: "La inseguridad de ver cómo personas entran y salen a medianoche es alarmante". El terreno, que ostenta un cartel de "No traspase", se ha convertido en un refugio improvisado para actividades ilícitas.

"Una niña estaba llorando y gritando afuera. Abrí la puerta y les grité, pero me dijeron que me callara. No voy a callarme y llamé a la policía", relata Sandy Morales, otra vecina afectada a preguntas de Luis Geraldo Nunes.

El lugar se ha convertido en un verdadero submundo nocturno. Los vecinos reportan la presencia de colchones, puertas improvisadas y restos de actividades ilícitas. "Esto es como un hotel", comenta un residente, señalando la transformación del espacio.

Las autoridades han estado al tanto de la situación desde hace tres años, pero los vecinos aseguran que el problema se ha intensificado. "Hay mucha droga y tiroteos", afirma un residente angustiado.

El terreno no solo alberga actividades delictivas, sino que también se ha convertido en un vertedero ilegal. Las autoridades estiman que hay al menos 100 neumáticos abandonados, además de chatarra, plomería y otros desechos.

La situación ha llegado a tal punto que incluso la bandera estadounidense que ondea en el lugar ha sido despojada de 40 de sus 50 estrellas, un símbolo sombrío del deterioro que sufre la comunidad.

Los residentes de Cloverleaf exigen una acción inmediata y efectiva por parte de las autoridades para recuperar la paz y la seguridad en su vecindario.

Mientras tanto, continúan viviendo en un estado de alerta constante, esperando que se ponga fin a esta pesadilla urbana que ha transformado su comunidad.

