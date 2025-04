Mujer muere y dos niños hospitalizados tras caer auto al agua en Channelview 

HOUSTON - Una tragedia sacudió la comunidad de Channelview este jueves por la tarde, luego de que un vehículo con varios ocupantes cayó al agua en un paso elevado ubicado en la cuadra 17350 de Market Street.

De acuerdo con la Oficina del Alguacil del Condado Harris, una mujer fue hallada sin vida en el interior del auto sumergido, mientras que dos menores, de aproximadamente 5 y 7 años de edad, fueron rescatados y trasladados al hospital en condición estable.

El hecho ocurrió alrededor de las 4:45 p.m., cuando testigos alertaron al 911 tras observar cómo el vehículo se precipitaba al agua con personas dentro.

Las autoridades creen que aún podría haber entre tres y cinco personas atrapadas en el auto. Equipos de buceo y una unidad marina permanecen en el lugar realizando labores de búsqueda y rescate.

El alguacil Ed González señaló que una posible emergencia médica podría haber causado que el conductor perdiera el control del vehículo. La investigación sigue en curso para esclarecer los hechos del accidente.

Update: two children, possibly 5 & 7 years of age, have been transported to a hospital. EMS/FD were able to pull an adult female from the vehicle, but she’s been pronounced deceased on-scene. It’s unknown if any other occupants remain in the vehicle. Rescue efforts continue. https://t.co/20snfjiZsX