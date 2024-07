Extienden vigilancia de inundaciones hasta las 6 p.m. de hoy viernes

HOUSTON - Las lluvias han vuelto a decir presente en nuestra área metropolitana. Por ello, el Servicio Nacional de Meteorología extendió la vigilancia por inundaciones hasta las 6 p.m. de este viernes.

Durante toda la madrugada y la mañana unas persistentes lluvias han caído sobre toda el área metropolitana de Houston siendo la parte cercana a la costa del Golfo de México la que ha recibido mayores acumulaciones.

Las lluvias continuarán este viernes aunque sin la intensidad y cobertura de este jueves. Se esperan aguaceros aislados durante todo el día.

Prácticamente, la región ha recibido lluvias durante toda la semana.

De hecho, el miércoles, zonas costeras de los condados Galveston y Chambers estuvieron también bajo riesgo moderado de inundaciones, un riesgo tres en una escala de 4.

☔️Keep your umbrella handy! Additional rounds of rain & storms are again expected today. A Flood Watch remains in effect for most of SE TX. Stay weather-aware and do not drive through flooded roads! pic.twitter.com/ZcPbHtK8vs