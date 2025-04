HOUSTON - Nuevamente un aparente caso de violencia doméstica en Houston hace titulares, sin embargo, en esta ocasión, el caso ha generado debate sobre la violencia doméstica contra hombres, un tema que pocas veces ocupa los titulares, pero que existe y deja profundas secuelas en sus víctimas.

Según documentos judiciales, Adriana Cárdenas, de 35 años, atacó a su pareja sentimental, utilizando un bate de béisbol. El incidente ocurrió el 25 de abril de 2025 en una residencia ubicada cerca de Locke Lane al oeste del condado Harris.

Noticias Texas 24/7 en Telemundo Houston. MIRA AQUÍ GRATIS MIRA AQUÍ GRATIS

Según la acusación formal, antes de golpearlo, Cárdenas le advirtió a Rodríguez que "nadie le creería" si intentaba denunciar la agresión debido a su género. Luego, intentó golpearlo en la cabeza, pero él logró protegerse con el brazo, el cual resultó lesionado.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí. SUSCRÍBETE SUSCRÍBETE

La Fiscalía calificó el bate como un "arma mortal", agravando los cargos en su contra. Como parte de las medidas impuestas, se ordenó que Cárdenas no tenga contacto con Rodríguez ni con su familia, además que se mantenga alejada a más de 200 pies de la vivienda en Locke Lane, y que se someta a monitoreo electrónico y pruebas aleatorias de drogas. Se le prohibió también poseer armas de fuego, consumir alcohol o drogas sin prescripción médica.

El juez fijó una fianza de 50,000 dólares, pero hasta el momento Cárdenas continúa detenida en la cárcel del condado de Harris.

Aún se desconoce que fue lo que motivó el ataque.

¿Qué es la violencia familiar?

La violencia familiar ocurre cuando un miembro de la familia o del hogar lástima físicamente o abusa emocionalmente a otro miembro de la familia o del hogar. Un cónyuge o una pareja, un hombre o una mujer, pueden sufrir violencia familiar. Los demás miembros de la familia, como los niños que presencian la violencia familiar, también son considerados víctimas. La violencia familiar puede adoptar diferentes formas, por ejemplo:

Maltrato físico (como los golpes o el uso de un arma).

Abuso sexual (incluida la violación o cualquier contacto sexual no deseado).

Abuso emocional (como las amenazas o humillaciones).

Abuso económico (por ejemplo, controlar el dinero de otra persona sin su permiso).

La violencia en el noviazgo ocurre cuando alguien es violento o abusivo hacia su pareja o compañero íntimo. Este tipo de violencia puede afectar a jóvenes y adultos. Además, la violencia en el noviazgo puede tomar muchas formas, como el abuso emocional y verbal, el abuso físico y el abuso sexual.

Servicios para los sobrevivientes de violencia familiar

Los refugios ofrecen alojamiento temporal y servicios para adultos (hombres y mujeres) y niños que han sufrido violencia familiar. Los centros de apoyo no residenciales ofrecen los mismos servicios, pero no cuentan con refugios de emergencia. Estos servicios son gratuitos y no hay requisitos de ingresos para recibirlos.

Los servicios de apoyo incluyen:

Refugio temporal las 24 horas. Los centros estatales proporcionan alojamiento de emergencia a corto plazo para los sobrevivientes de violencia familiar, las 24 horas del día, todos los días del año.

Los centros estatales proporcionan alojamiento de emergencia a corto plazo para los sobrevivientes de violencia familiar, las 24 horas del día, todos los días del año. Línea de ayuda las 24 horas: 800-799-7233 (SAFE). Esta línea telefónica es atendida las 24 horas del día, todos los días del año, por voluntarios y empleados capacitados que brindan a los sobrevivientes de la violencia familiar: Intervención inmediata por medio de un plan para su seguridad. Comprensión y apoyo. Información sobre los servicios de los centros de refugio. Derivaciones a otros proveedores de servicios.

Esta línea telefónica es atendida las 24 horas del día, todos los días del año, por voluntarios y empleados capacitados que brindan a los sobrevivientes de la violencia familiar: Ayuda legal. Son servicios para ayudar a las personas a entender y conocer: Las opciones, derechos y defensa legales. El apoyo disponible y acompañamiento al tribunal.

Son servicios para ayudar a las personas a entender y conocer: Ayuda para conseguir atención médica.

Transporte de emergencia.

Capacitación y ayuda para encontrar trabajo.

Educación comunitaria.

Otros servicios.

¿Dónde encontrar ayuda?

Centros que ofrecen refugio temporal y servicios de apoyo

Visite la página de Recursos del Programa contra la Violencia Familiar de Texas para consultar un directorio de refugios y servicios de apoyo.

Gracias por preferir TELEMUNDO HOUSTON.