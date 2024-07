Ya puedes solicitar ayuda de FEMA tras el devastador paso de Beryl

HOUSTON - Residentes del condado Harris afectados por la furia del huracán Beryl, recibirán ayuda del gobierno federal a través de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, FEMA.

La ayuda será destinada a residentes y negocios que tienen que lidiar con reparaciones de vivienda y hasta alojamiento temporal tras el paso devastador de Beryl.

También hay préstamos de bajo interés para residentes sin seguro suficiente

La administradora ejecutiva del condado Harris, Lina Hidalgo informó que la aprobación de los fondos se logró en tiempo récord.

Please see my statement below: pic.twitter.com/D4dXuVcYti