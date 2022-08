Ya son dos los casos de viruela del mono en escuelas del área de Houston

HOUSTON – El Distrito Escolar Independiente de Fort Bend confirmó lo que sería el segundo caso de contagio de Monkeypox en escuelas del área metropolitana.

Según Fort Bend ISD, la víctima del contagio es un estudiante de Ridge Point High School.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Todas las familias de los estudiantes y empleados de la escuela fueron notificadas de este contagio, el segundo que se registra en una escuela en menos de 24 horas.

Las autoridades médicas del Condado Fort Bend están haciendo seguimiento a las personas que hayan podido haber tenido algún tipo de contacto con el estudiante.

Kellogg's ofrece la oportunidad de ganar $5,000 y un suministro anual de los icónicos cereales de Kellogg's, incluidos Frosted Flakes®, Froot Loops® y Frosted Mini-Wheats® de Kellogg's, a las familias que lo conviertan en parte de su rutina habitual.

“El Distrito continuará trabajando con los funcionarios de salud locales y seguirá las pautas establecidas por los CDC y esto incluye los protocolos de limpieza frecuentes y continuos para prevenir la propagación de enfermedades infecciosas. Además, el Distrito utiliza dispositivos desinfectantes R-Zero ARC en cada campus e instalación”, dijo Fort Bend ISD en un comunicado de prensa.

Si tienes inquietudes sobre la viruela del mono en el Condado Fort Bend puedes llamar al (281) 633-7795 o visitar su sitio web.

EL SEGUNDO CASO

Este lunes se conoció otro caso en una escuela charter ubicada al norte de Houston.

El caso se registró en la escuela IDEA Hardy, ubicada en el 1930 Little York Road. No obstante, las autoridades de este sistema de escuelas públicas no revelaron si el contagiado es un alumno o un empleado de la institución académica.