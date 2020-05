Angustia total: detectan dos brotes de COVID-19 en asilos de ancianos en México

MÉXICO - En medio de las sombras de la noche y a través del vidrio, Emilio Vázquez le transmitió ánimo y fuerza a su mamá.

"Más que nada ¿cómo estás?, cómo te sientes?, darle tranquilidad , apoyo", dice Vázquez.

La mujer de 87 años es una de las ancianitas que se contagiaron de COVID-19 en la casa de retiro donde vive y a la que a todas horas llegan ambulancias para trasladar a quienes están más delicados.

"Tener un brote así, la mortalidad es muy alta, arriba del 70-80% de las personas pueden fallecer, por eso nos tiene muy preocupados", afirma Manuel de la O, secretario de Salud de Nuevo León.

De manera oficial se ha confirmado que por lo menos 50 personas se contagiaron en la casa de retiro "Luis Elizondo", en el estado de Nuevo León: tres son del personal y el resto adultos mayores.

Al menos una veintena de personas irrumpió a un hospital de Ecatepec para saber información sobre la salud de sus familiares ingresados por COVID-19.

"El sábado pasado fue cuando empezamos a notar síntomas de fiebre en un paciente, a las pocas horas; otro, para el lunes ya teníamos 10 abuelos con temperatura", relata Fernando Cindreau, médico del asilo.

El padre de Elías González está también entre ellos y está sumamente preocupado, ya que a pesar de que hasta ahora no presenta síntomas, tiene 80 años y es hipertenso.

"Si me contesta, me dice que no sabe nada, está en su cuarto", dice González.

Hasta las instalaciones privadas, los familiares llegan desesperados a pedir informes y a tratar de llevarse a sus viejitos, pero los médicos les han indicado que todos deberán cumplir la cuarentena y estar bajo estricta vigilancia médica.

En distintas calles de Ciudad de México intercambian las artesanías que elaboran por alimentos.

Una escena similar se vive también en Villahermosa, Tabasco, donde se ha confirmado que por lo menos 10 ancianitos y 9 trabajadores de una casa de retiro se contagiaron con este virus.

En la residencia "Casa del Árbol” se ha habilitado una zona para que los enfermos se recuperen. Los más delicados están hospitalizados y hasta el momento, por lo menos un paciente murió.