Tijuana: reportan disturbio con 200 venezolanos en sede migratoria

TIJUANA - Un disturbio con 200 venezolanos se registró este martes por la tarde en las instalaciones del Instituto Nacional de Migración en Tijuana, confirmó el secretario de seguridad, Fernando Sánchez.

En los alrededores se pudo ver a elementos de la policía, de la secretaría de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía, quienes acordonaron las inmediaciones del INM en Tijuana.

De acuerdo con el secretario de Seguridad, también había elementos de la Guardia Nacional.

Una residente de 7 años en la zona dijo que le ha tocado ver a muchas personas entrar y salir de esas inmediaciones de migración, pero que no había visto un operativo de la magnitud del registrado este martes.

“La manera de cómo nos dijeron a los colonos, no nos dejaron entrar, un judicial me pidió que le enseñara mi identificación, y mi INE es de Tecate y me dijeron que no vivo ahí y ahí vivo adentro, gracias al guardia que me echó la luz pude entrar sino no me hubieran dejado entrar”, comentó la residente.

“Igual que no nos preocupen porque ya uno ve patrullas y se asusta, y además que sea para bien de ellos, ellos solo quieren sus derechos humanos, por lo general es eso lo que los lleva a estas situaciones”.

TELEMUNDO 20 captó la entrada de personal de paramédicos al sitio, aunque hasta el momento, no se tiene conocimiento de heridos ni tampoco información de alguna persona detenida.

Esta es una noticia en desarrollo. Regresa para más actualizaciones.