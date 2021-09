Casas de narcos “famosos”, los premios de una rifa del gobierno de México

CIUDAD DE MÉXICO - En otra más de las polémicas decisiones del presidente Andrés Manuel López Obrador, su gobierno rifará este miércoles 15 de septiembre una serie de inmuebles que pertenecieron a narcotraficantes con valor de 250 millones de pesos (poco más de $12.5 millones).

Mediante el desembolso de 250 pesos ($12.55), quienes quieran participar en la tradicional rifa de las Fiestas Patrias, pueden comprar su "cachito", como se conoce en México a los boletos de la Lotería Nacional.

La invitación del gobierno al sorteo no tiene el apoyo masivo después del controvertida rifa del avión presidencial en la que no se entregó la nave aún propiedad del gobierno mexicano, que, según analistas, con rifas y subastas busca enviar un mensaje de lucha contra la corrupción y el crimen organizado.

"PREMIOS" QUE CAUSAN TEMOR

Quienes participen en el sorteo del 15 de septiembre podrían ganar alguno de los 22 premios en especie, entre los que hay inmuebles con la leyenda negra de haber pertenecido a alguno de los grandes capos mexicanos de la droga, que hoy están muertos o en una prisión estadounidense, como son:

La casa en Culiacán, Sinaloa, desde donde se fugó el narcotraficante Joaquín "El Chapo" Guzmán, en 2014, tras ocultarse en un baño que comunicaba a una intrincada red de túneles.

No se trata de una vivienda lujosa ni ostentosa. Tiene dos habitaciones, sala, comedor y cochera, y está valuada en 3.83 millones de pesos (casi $155,000), sin embargo, es parte de una "leyenda" en el mundo del narcotráfico.

La vivienda de Amado Carrillo Fuentes, "El Señor de los Cielos", ubicado en la exclusiva zona del Pedregal de San Ángel, es el inmueble más valioso en ser sorteado y fue decomisado hace más de 20 años.

Cuenta con alberca cubierta y climatizada, nueve habitaciones, jacuzzis y saunas, además de su propio salón de fiestas.

Este inmueble fue subastado por el gobierno de López Obrador el 3 de mayo de 2020 en 49.7 millones de pesos (casi $2.5 millones), pero no hubo comprador.

Uno de los ranchos de Edgar Valdez Villarreal “La Barbie”, preso en Estados Unidos, que se localiza en Xochitepec, Morelos, y que aún descuidado y saqueado conserva un halo del lujo que gustaba a quien fue su propietario.

El inmueble tiene un valor comercial de 61 millones 430,000 pesos (más de $3.08 millones), consta de 2.5 hectáreas, con área de establos, una plaza de toros y las jaulas de un pequeño zoológico; salón de eventos especiales, un lago artificial, palapas, alberca, gimnasio, baños de vapor, cocheras, bodegas, cuartos, y varias habitaciones.

"No podría vivir ahí; son sitios con una vibra muy fea. Me da miedo y no quisiera tener ahí a mi familia", considera Ana Lía Bátiz, una joven sinaloense que vive en Ciudad de México.

"Este sorteo no ha despertado mucho interés; no es igual que con la rifa del avión", comentó Roberto Martínez, un vendedor de billetes de lotería que suele recorrer la avenida Insurgentes buscando clientes.

Pero para Olga Pérez, quien compró cinco "cachitos", estas acciones son para agradecer al gobierno mexicano porque, considera, busca beneficiar a las personas más pobres que con poca inversión podrían mejorar su situación de vida.

“Esto es algo que se le agradece al gobierno, que se le regrese al pueblo lo que nos han quitado, ya sea por parte del narco o por la mafia de cuello blanco”, dice Sánchez, quien presume ser seguidora fiel de López Obrador.

La mujer parecía hacer mención a otros dos de los premios "más atractivos" del sorteo patrio que se realizará la noche del miércoles, previo a la ceremonia del tradicional Grito de Independencia.

Palco para 20 personas en el Estadio Azteca, dos veces mundialista y donde Diego Armando Maradona levantó la Copa de 1986.

El palco fue comprado durante el gobierno del presidente Miguel de la Madrid (1982-1988) para uso del mandatario y sus amigos, y ahora quien resulte ganador podrá utilizarlo durante 44 años.

Penthouse en la zona dorada de Acapulco, en Guerrero, con tres habitaciones, acceso directo a la playa, áreas verdes y un valor estimado en 11.9 millones de pesos (casi $600,000).

¿SOLO TEATRO PARA CONSERVAR ADEPTOS?

El sorteo es un nuevo engaño para la gente, que tiene que ser poco realista para creer en este teatro, consideran los detractores de esta nueva rifa en cientos de mensajes en redes sociales.

Esta percepción es explicada por el historiador y politólogo José Antonio Crespo a partir de la experiencia de la rifa del avión presidencial que López Obrador presentó como una de sus banderas de campaña que en el 2018 lo llevó a la presidencia.

“Incluso con la rifa del avión podría haber funcionado si se hubieran respetado las reglas. Si se hubiera hecho una rifa bien hecha, en la que se hubieran entregado, si no el avión, los premios en dinero. Pero resulta que rifaron el avión y nadie lo ganó, entonces fue un engaño”.

Las expectativas de esta nueva rifa que busca reforzar el posicionamiento de combate a la corrupción resultan escasas si, como dice Etellekt Consultores, esto se trata de un sorteo de $12.5 millones frente al negocio de entre $20,000 y $40,000 millones que los grupos criminales generan cada año.