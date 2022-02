México se rinde ante Donovan Carrillo; su participación en Beijing llena de orgullo al país

CIUDAD DE MÉXICO - La presentación de Donovan Carrillo en el programa libre del patinaje artístico en Beijing 2022 prácticamente paralizó a los mexicanos, que aplaudieron a distancia el logro del joven de 22 años, quien no solo cumplió sino que superó las expectativas.

Al final de su participación, la sexta de las 24 que habrá este miércoles, el joven nacido en Zapopan, Jalisco, sumo 218.13 puntos, resultado de los 79.69 que logró el lunes y los 138.44 de esta noche.

"En general hemos tenido muy buenos resultados", dijo Carrillo en entrevista al termino de su competencia con la televisión mexicana que la transmitió en directo.

"El día de hoy me sentí un poco nervioso, la verdad", pero es parte del patinaje", admitió. "Creo que se obtuvieron cosas muy importantes, pero lo más importante es que disfrute cada segundo, luchando por todo y el no rendirme”.

Carrillo presentó esta noche una rutina con un mix compuesto por los temas “Perhaps, perhaps, perhaps”, de Daniel Boaventura y Carlos Rivera; “Sway”, de Dean Martin, y “María”, de Ricky Martin, que salió de la música clásica y pausada que eligieron quienes le precedieron en la pista.

Con su habitual sonrisa y la sencillez que le han ganado admiradores, Donovan Carrillo insistió en que sus resultados solo es una muestra que sí se puede llegar lejos como mexicanos.

"Practicar patinaje artístico no ha sido fácil, pero me construyó como persona. Y lejos de flagelarme quiero agradecer a todas las personas que han estado para apoyarme y a las personas que me dijeron que nunca iba a lograr algo porque por ellos conseguí la inspiración de llegar lejos”, dijo el joven que se entrena en pistas de patinaje de centros comerciales bajo la tutela de Gregorio Núñez.

De manera sorpresiva para él, durante la entrevista fue enlazado con su mamá, Diana Suazo, quien permaneció junto a toda la familia en Guadalajara, la capital jalisciense.

"Lo hicieron, padre, lo hicieron cuando nadie creía en ustedes”, dijo la orgullosa mamá, quien pidió felicitar al entrenador Núñez antes de hacerle una recomendación.

"Siempre hay que agradecer, hay que dar gracias siempre, porque se abren las puertas".

Completamente emocionado al escuchar a su mamá, a quien le dirigió palabras amorosas: “He disfrutado cada parte de esta presentación y esto es gracias a ustedes, es un sueño compartido de muchas personas y solo fui el medio para esto y estoy seguro que vienen cosas mucho mejores para todos nosotros”.

Donovan Carrillo comentó sobre su sentir respecto a lo que ha sabido de México: "me sorprendió ver la respuesta de todo mi país".

También se refirió a su participación en Beijing 2022 y dijo que ese logro es una respuesta a quienes le dijeron que no iba a poder, que se retirara de ese deporte.

"Hoy tengo mucho aprendizaje para seguir superándonos y romper todas las barreras. Nos vemos pronto, rumbo a Milano 2026", dijo al despedirse.