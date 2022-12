“Dos personas en una motocicleta me dispararon”: informa periodista mexicano

CIUDAD DE MÉXICO - El periodista mexicano Ciro Gómez Leyva, una de las voces más reconocidas de la radio y la televisión mexicana, compartió la noche de este jueves que fue blanco de un ataque a balazos.

“A las 11:10 pm a 200 metros de mi casa dos personas en una motocicleta me dispararon, al parecer con la clara intención de matarme. Me salvó el blindaje de mi camioneta que yo manejaba y he enterado del asunto a las autoridades. CGL”, escribió a través de su cuente en Twitter.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Houston aquí.

El periodista de la cadena Imagen Televisión publicó imágenes de su camioneta que muestran distintos impactos de bala que no dieron en el blanco por el blindaje que tiene.

Omar García Harfuch, titular de la secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, también posteó un mensaje en el que le ofrece todo el apoyo de la corporación que dirige.

‘Vamos a detener a los responsables y tenga la seguridad que cuenta con todo el respaldo del @GobCDMX y @SSC_CDMX", le dice.

El ataque ha causado una ola de mensajes de apoyo, la mayoría, y otros de personas que dicen alegrarse de lo ocurrido.

A las 11:10 pm a 200 metros de mi casa dos personas en una motocicleta me dispararon, al parecer con la clara intención de matarme. Me salvó el blindaje de mi camioneta que yo manejaba y he enterado del asunto a las autoridades. CGL — Ciro Gómez Leyva (@CiroGomezL) December 16, 2022

PERIODISTAS, UN GREMIO VULNERABLE Y SIEMPRE EN RIESGO EN MÉXICO

el representante adjunto en México de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) advirtió que “el número de asesinatos de periodistas que se registra en México es motivo de preocupación”.

Según cifras de la organización Artículo 19, desde 2000 al menos 154 comunicadores han sido asesinados en México en posible relación con su labor periodística.

Mientras que en la actual administración del presidente López Obrador, desde diciembre de 2018, se han contabilizado alrededor de 2.000 agresiones contra la prensa en el país, incluyendo 40 asesinatos, 15 en lo que va de este año.