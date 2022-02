López Obrador defiende la solución pacífica en el conflicto armado entre Rusia y Ucrania

Mientras que Estados Unidos y la mayoría de los países de la Unión Europea condenaron la invasión armada de Rusia a Ucrania, algunos líderes latinoamericanos como el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, también han expresado su opinión sobre el conflicto armado.

En su conferencia de prensa mañanera de este jueves, AMLO dijo que siempre estará a favor de la resolución pacífica de los conflictos.

Estamos “promoviendo que haya diálogo, que no se use la fuerza, que no haya invasión, no estamos a favor de ninguna guerra. México es un país que siempre se ha caracterizado por la solución pacífica de las controversias, incluso está en nuestra Constitución”, dijo López Obrador sobre la crisis entre Rusia y Ucrania.

“Esa es la postura internacional de México, es lo que ha dado a conocer. La no intervención de los pueblos, la solución pacífica de las controversias”, reiteró.

Dijo que se siente la tensión en todos lados.

El presidente también se refirió a las consecuencias económicas que está generando el conflicto. Por lo que advirtió que están preparados para usar todas las plantas de generación, en caso de que suba el precio de la gasolina.

Dijo que usarán todo el potencial hidroeléctrico para evitar el aumento de los costos de energía en el país.

La representante de México ante las Naciones Unidas, Alicia Buenrostro, condenó el ataque militar de Rusia el miércoles por la noche en una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad.

Mientras tanto, otros líderes latinoamericanos respaldaban la intervención rusa en Ucrania, como es el caso de los presidentes de Venezuela, Cuba y Nicaragua.