México inicia vacunación de adolescentes con enfermedades crónicas

CIUDAD DE MÉXICO - Puntual y emocionada, Meredith Pérez llegó este lunes a su cita en un hospital de Coahuila e impaciente esperó a que le aplicaran la vacuna contra el COVID-19.

"Estoy muy emocionada porque ya puedo convivir con mis compañeras", dijo la adolescente.

La menor de 13 años se convirtió en una de las primeras en el estado y en el país en ser inmunizadas, como parte del plan que pretende proteger del virus a las y los adolescentes de entre 12 y 17 años que tienen enfermedades que ponen en riesgo sus vidas.

"Lamentablemente el virus los atacaría a más ellos por sus defensas y todo lo que traen, entonces está excelente que los hayan tomado en cuenta primero a ellos", dice Nora Rojas.

La mujer se levantó temprano para conseguir un taxi y llevar a su hija, porque asegura asegura que desde que empezó la pandemia la ha mantenido encerrada, invadidas por el miedo, dice Montserrat Rojas, de un posible contagio.

"A la vez sí porque no podía salir y a la vez porque me iba a enfermar, yo pensaba no me voy a enfermar de algo pero ya me daba la ansiedad", cuenta Montserrat.

Un recurso legal permitió que Ingrid, de 13 años, fuera vacunada.

La escena se repitió en diversas entidades del país donde simultáneamente arrancó la inoculación de este sector de pacientes que presentan comorbilidades como cáncer, VIH, trasplantes, diabetes, enfermedades crónicas y obesidad grado dos o mayor, entre otros padecimientos.

La secretaría de Salud confirmó que por ahora se han registrado poco más de 30,000 menores en estas condiciones, pero esperan vacunar en los próximos días a más de un millón de ellos.

Casi 600 menores de edad han fallecido en México a causa del coronavirus.

Desde que se abrió la convocataria hace casi 1 mes, las autoridades han exhortado a los padres de familia a inscribir a sus hijos.

"Ahí sí ya es una recomendación, porque su sistema inmunológico ya está desgastado", dijo Jorge Alcocer, el secretario de Salud.

Aunque este día fueron pocos los que acudieron, el personal médico asegura que está listo para proteger a quienes todos los días luchan por conservar su vida.