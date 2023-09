México: Sheinbaum gana encuesta del oficialismo; Ebrard abre la puerta para dejar Morena

CIUDAD DE MÉXICO - Claudia Sheinbaum, exjefa de gobierno de la Ciudad de México, será la candidata de Morena y sus aliados a la Presidencia en 2024, tras ganar el proceso interno del oficialismo para coordinar los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación.

El resultado, sin embargo, provoca lo que parece ser una fuerte fractura al interior de Morena, ya que el excanciller Marcelo Ebrard prácticamente abrió la puerta para abandonar el partido oficialista.

"No nos vamos a someter a esa señora", afirmó Ebrard al anunciar que el lunes hará público su futuro político y si se une a algún otro partido para contender por una candidatura a la Presidencia. Ante sus seguidores, aclaró que él no fue quien fracturó la relación con Morena, "yo no rompí nada, fueron ellos".

ASÍ QUEDARON LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA

Con el 39.4% de la encuesta principal de Morena, Sheinbaum fue anunciada como ganadora por Alfonso Durazo, el gobernador de Sonora que coordinó el proceso.

En las demás encuestas ganó con cifras similares. En la de la empresa Mercaei obtuvo el 39.3%. Para la encuesta de la casa De las Heras obtuvo el 41.1%.

En la encuesta de Buendía y Márquez obtuvo 36.6%. Finalmente, en la encuesta de Héliga Conusltores obtuvo 40.5% de las preferencias.

“El análisis de estos datos nos permite decir que Claudia Sheinbaum Pardo obtuvo la preferencia necesaria para ser coordinadora de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación”, dijo Durazo.

UN PROCESO SALPICADO DE IRREGULARIDADES DE PRINCIPIO A FIN

La polémica y las acusaciones de irregularidades acompañaron de principio a fin el proceso ideado por el Movimiento Regeneración Nacional (Morena), partido gobernante en México, para definir a su candidato presidencial de 2024, tanto que la tarde de este miércoles fue el excanciller Marcelo Ebrard, uno de los favoritos, quien pidió repetir la elección interna.

“Las eventualidades que se presentaron, absolutamente ninguna de ellas modifica de fondo del resultado que aquí nos van a entregar en un par de horas más las casas encuestadoras”, afirmó el presidente del Consejo Nacional de Morena, Alfonso Durazo, en un video difundido por la red social X.

Las declaraciones de Durazo, también gobernador del norteño estado de Sonora, se producen luego de que Ebrard exigiera repetir el proceso por presuntas inconsistencias al afirmar que el método “no tiene remedio”.

“Son demasiadas incidencias, entonces ya no sabemos el resultado, inclusive puede ser muy cuestionable el resultado. Entonces es mejor hacerlo bien, que repitan el procedimiento”, insistió Ebrard momentos antes.

La polémica arreció a escasas horas de que Morena revele al candidato que abanderará el partido fundado por el presidente, Andrés Manuel López Obrador, en los comicios presidenciales de junio de 2024.

A pesar de la controversia, el dirigente de Morena Mario Delgado remarcó que inició el conteo final de los resultados de 12,500 encuestas levantadas en todo el territorio nacional para conocer al candidato presidencial del oficialismo.

“Estamos ya por iniciar el conteo final de la encuesta de Morena para determinar quién será el coordinador o coordinadora de la defensa de la cuarta transformación, un proceso bastante complejo”, comentó Delgado.

Por su parte, la secretaria general de Morena, Citlalli Hernández, anticipó que los conteos avanzan incluso antes de los tiempos previstos, así como que se realizó la revisión con todos los representantes de los aspirantes para dar certeza al proceso interno partidista.

“Ha sido un ejercicio complejo porque amerita mucho tiempo, dialogar, consensuar”, dijo.

Ebrard elevó sus críticas al proceso interno, que empezó en junio y en el que antes acusó a funcionarios de Morena, del gobierno federal y de la Ciudad de México de usar recursos para movilizar a votantes a favor de Claudia Sheinbaum, exjefa de gobierno de Ciudad de México, quien desde un inicio lideró los sondeos.

El excanciller descartó participar en la reunión privada para conocer los resultados en la que estarán los otros aspirantes: Sheinbaum, el exsecretario de Gobernación Adán Augusto López y los legisladores con licencia Ricardo Monreal, Manuel Velasco y Gerardo Fernández Noroña