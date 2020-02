Presunta feminicida de Fátima habría dicho que su esposo “quería una novia chiquita”

LA PALMA, Estado de México - La mujer se estremece al recordar el momento en que por la televisión se dió cuenta de que los presuntos feminicidas de la pequeña Fátima eran su sobrino y la esposa de este, a quienes había dado refugio en su casa.

"Les dije ¿quién fue el que mató a la niña? Él me dijo: ella y ella dijo: sí, pero él me dio los cinturones", cuenta Irma Reyes, tía del presunto homicida.

La mujer dice que, llena de terror, escuchó la confesión de la pareja: él le dijo que todo había sido idea de Giovana, pero ella aseguró que Mario la obligó.

"-Me dijo, es que él me pedía un regalo. -¿Un regalo? -Sí, el quería una novia pero chiquita, una novia para toda la vida, porque si yo no le llevaba el regalito", recuerda Irma Reyes. "Lo iba a hacer con una de mis hijas".

Según el relato, todo el tiempo tuvieron a Fátima en la casa donde los investigadores encontraron los zapatos blancos que Giovana llevaba el día que se robó a la menor, la ropa de la niña y rastros de sangre que coincidían con su ADN.

Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de Ciudad de México, informó de la captura a través de su cuenta de Twitter y dijo que en el operativo para detenerlos contaron con el apoyo de la Guardia Nacional.

"Luego, ¿por qué la mataron?, dije. -Porque ella lloraba mucho", recuerda la Reyes.

Ante ello, la tía de los entonces prófugos decidió entregarlos y los entretuvo mientras los policías llegaban al lugar de su vivienda, que está en una zona de difícil acceso en el Estado de México.

Los supuestos responsables del feminicidio infantil permanecieron por lo menos cinco días en una construcción donde no hay más que una cruz de madera, estaban acompañados de sus hijos y no salían ni siquiera a comprar comida..

La pequeña de siete años fue hallada sin vida en una bolsa de plástico en un barrio de la Ciudad de México.

La tarde del miércoles, al verse rodeados por la policía, Mario y Giovana trataron de evitar su detención.

"Les ofrecen dinero para que suelten a estas personas", dice Ulises Lara, portavoz de la Fiscalía de Justicia de Ciudad de México.

En la demarcación donde ocurrió el asesinato, la mamá de Fátima reconoció que la agresora de su hija vivió un tiempo en su casa.

Fátima tenía solo siete años cuando fue sustraída de la puerta de su escuela por un desconocido.

"Probablemente su marido sea el asesino, pero ella también es su cómplice", acusa Magdalena Antón, mamá de Fátima.

Por lo pronto, la pareja acusada está a la espera de enfrentar a la justicia por lo que hicieron con la pequeña que solo tenía siete años.