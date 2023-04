México se rinde ante Rosalía en concierto masivo; la española agradece el apoyo

CIUDAD DE MÉXICO - Rosalía se mostró eufórica y agradecida este viernes en la Ciudad de México ante una plaza del Zócalo llena, donde tocó sin cobrar pese la polémica electoral que envolvió al concierto.

"Esta ciudad es preciosa, estoy feliz de cantaros, de estar aquí. ‌Me siento realmente muy agradecida", dijo la artista española entre canciones y encima del enorme escenario en el que fue uno de sus conciertos más multitudinario.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Houston aquí.

Rosalía, conocida también como "Motomami" por el título de su más reciente disco, también recordó que México es uno de los países donde tiene seguidores más fieles desde los inicios de su carrera.

"México, quiero que sepas que estoy muy agradecida del cariño que me habéis dado desde el inicio de mi carrera. Y que sepáis que hay mucha inspiración desde hace muchos años, estudié canciones como "La llorona". A ver si cojo el tono...", dijo la cantante de temas como "Con Altura" o "Bizcochito", antes de entonar esta canción, tan tradicional en México.

Pese a la expectación que ha causado una de las cantantes de habla hispana más aclamadas de la actualidad, el concierto está rodeado por controversias políticas, pues la jefa de gobierno de la capital, Claudia Sheinbaum, fue acusada por la oposición de "derrochar" más de $1 millón y emplear el evento con fines electorales.

Aun cuando la promotora Ocesa emitió este jueves un comunicado explicando que Rosalía ofrecerá el concierto "sin ningún tipo de beneficio económico", trascendió que aunque la cantante no cobre, con recursos públicos se pagó el montaje del show, músicos y todo lo que implica.

La plaza del Zócalo -donde se encuentra Palacio Nacional, residencia del presidente Andrés Manuel López Obrador- estuvo completamente llena y hubo quien tuvo que quedarse fuera de la plaza y ver el concierto desde alguna de las múltiples pantallas colocadas en las calles aledañas.

"México, mira que está plaza ya era bonita, pero con todos vosotros aquí, me da miedo enamorarme", confesó.

Vestida con un mono negro, un corpiño rojo y botas del mismo color, actuó durante algo más de hora y cuarto en un "show" muy similar a los ofrecidos anteriormente en el Auditorio Nacional de la capital mexicana y hace menos de un mes en el festival AXE Ceremonia, realizado también en Ciudad de México.

Alimentando los comentarios que se suscitaron en redes sociales después de su última visita a México por su petición de recetas de aguachile, Rosalía dijo que les estaba entrando hambre de tanto bailar.

"A ver si me como unos taquitos, o un aguachile. Me mandasteis tantas recetas que no podía escoger una sola, terminé haciendo un mix y no sé cómo me quedo. No desisto, lo voy a perfeccionar y ojalá lo aprenda a hacer tan rico como el que probé aquí", compartió la española.

Por último, agradeció a las personas que estuvieron acampando en la zona para poder verla en primera fila y les dedicó "Beso", una canción que canta junto a su prometido, el también cantante Rauw Alejandro, y ante la expectación de que el puertorriqueño saliese a cantarla, aunque no fue así.

La cifra más alta de un concierto de estas características en el Zócalo la registró el popular Grupo Firme el pasado septiembre con cerca de 280,000 espectadores, más de lo que consiguieron figuras como Paul McCartney, Silvio Rodríguez, Joan Manuel Serrat, Roger Waters o Manu Chao.

Según cifras aportadas por la Secretaría de Gobernación de la Ciudad de México, este viernes se registró una asistencia de 160,000 personas.

El FC Barcelona anunció este miércoles que lucirá el logotipo de "Motomami', el último álbum de Rosalía, en la camiseta del primer equipo de fútbol en el Clásico de LaLiga Santander que disputará el próximo domingo en el Spotify Camp Nou.