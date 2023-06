“No hay valores”: arrestan a cuatro menores por robo con violencia en Tijuana

TIJUANA- Los hechos delictivos en Tijuana, como los robos con violencia, no son exclusividad de mayores de edad con algún perfil delincuencial. Pues lamentablemente la edad para cometer delitos en algunos casos no es impedimento alguno.

Cada vez son más los menores que se ven involucrados en actividades delictivas. Niños de hasta 12 años que fueron detenidos por la policía municipal.

“Son niños, pero muchos niños no tienen ya miedo, no tienen temor a nada”, dijo Socorro Duarte, residente de Tijuana a TELEMUNDO 20.

Pues las autoridades municipales reportaron la detención de estos cuatro menores de 12, 13 y 16 años que se vieron involucrados en un robo con violencia durante el fin de semana pasado.

Una situación que, según Duarte, sucede por la falta de valores.

“No hay valores, no hay temor a nada. Estar muy atentos todos desde que comienzan inculcarles que eso no se hace no buscar armas alejarse de todo tipo de cosas que pueden dañar a uno”, añadió Duarte.

En los últimos días en Tijuana, se presentaron dos incidentes diferentes que derivaron en la aprehensión de menores de edad. Un intento de robo a una veterinaria donde resultó lesionada una persona por arma de fuego y otro caso donde el arma utilizada no era real, según confirmó Fernando Sánchez, secretario de seguridad.

“Fue con un arma de utilería, no era un arma de fuego, pero al momento de verla tú piensas que es un arma real. Afortunadamente logramos detener a estos jóvenes, pero estamos hablando de jóvenes de 12 años, de 13 años, que están cometiendo estas acciones en perjuicio de la sociedad”, dijo.

Y es que aunque se implementan pláticas preventivas en las escuelas sobre todo de zonas vulnerables y de mayor incidencia delictiva, niños y adolescentes se encuentran vulnerables a caer en este tipo de prácticas ilegales según dio a conocer la directora de prevención del delito de la SSPCM, María Luisa Munguía.

“Sabemos que muchas veces no miden el riesgo y se dejan llevar por influencia de otros cercanos o amigos que los invitan a hacer actos que los ponen en riesgo tal es el Caso de los jóvenes del fin de semana que muchas veces por ser parte de un grupo o dejarse influenciar por el mundo de las drogas la venta o hacer otros actos delictivos aceptan otros retos”, dijo.

Según la autoridad, en algunos casos los padres resultan consumidores de drogas o están en un ambiente de riesgo. Por lo que papás y maestros como Jacqueline se suman a la capacitación para la prevención.

“Lo que está pasando en el entorno de su casa, uno de maestro tiene que ver qué está pasando, si no, van creciendo así. Si hay pleitos, hay drogas por parte de los padres o algo, es donde agarran caminos equivocados los niños”, manifestó Jaqueline.

Caminos que los llevan hasta un centro de internamiento para adolescentes que ha tenido un aumento poblacional posterior a la pandemia. Donde decenas de jóvenes hoy pagan una pena.

De acuerdo con las estadísticas, estos sitios concentran un total de 70 adolescentes en los centros de Tijuana, Ensenada y Mexicali.

“Algunos de ellos duran 8 años dependiendo del delito y algunos son trasladados ya cuando cumplen la mayoría de edad, a la penitenciaria”, agregó la directora de prevención del delito de la SSPCM.

De acuerdo con las autoridades municipales, se sigue insistiendo mucho en la prevención tanto dentro de los hogares como los planteles educativos para poder evitar que más menores se ven involucrados en este tipo de prácticas.