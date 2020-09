Colombia: protestas tras asesinato de mujer frente a su esposo a manos de soldado En un video que se hizo viral se escuchan los desgarradores gritos del hombre que dice: "Me mataron a Juliana, ese 'man' le pegó un tiro en la cabeza", señalando a unos soldados y se pregunta por qué lo hicieron si "no llevamos armas, no llevamos drogas, no llevamos nada".