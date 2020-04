Europa da los primeros pasos hacia una reapertura en medio de la pandemia

Mientras la pandemia de coronavirus mantiene confinada a gran parte de la población del planeta, algunos países europeos donde la plaga está perdiendo fuerza han empezado a planificar o incluso poner en marcha una cautelosa y escalonada vuelta a la normalidad, como hizo España este lunes en algunos sectores industriales.

ITALIA SE PLANTEA LA REAPERTURA CON MUCHA CAUTELA

En Italia, con mas de 22,000 muertos, uno de los países más afectados y que fue durante un tiempo epicentro de la pandemia, el Gobierno no quiere bajar la guardia y ha prolongado hasta el 3 de mayo las medidas de confinamiento de las personas en sus casas y el cierre de todas las actividades no esenciales que debía haber expirado el lunes, 13 de abril.

El nuevo decreto, que empezó a aplicarse esta semana, permite la apertura de algunos pocos negocios que estaban hasta ahora cerrados, algo casi simbólico. Son las librerías, papelerías, tiendas de ropa para niños y algunos servicios forestales, que se suman a las tiendas de primera necesidad aún en activo, como supermercados o farmacias.

Las autoridades italianas insisten en que, aunque se está aplanando la curva de contagios y muertos, aun no es suficiente para retomar otras actividades. "No podemos poner en riesgo los sacrificios cumplidos porque así todos los resultados positivos logrados se podrían perder", ha dicho el primer ministro, Giuseppe Conte.

La esperanza del Gobierno italiano es que tras el 3 de mayo pueda dar inicio la llamada "Fase 2", la apertura gradual del país, y solo si antes de esa fecha se verifica una mejora de la situación, se podría pensar incluso en reiniciar algunos sectores.

Por ello ha pedido a las empresas que preparen protocolos de seguridad y desinfecten sus instalaciones cuanto antes.

Algunas regiones, dentro de sus competencias, ha adoptado algunas medidas diferentes.

Por ejemplo, Lombardía, la más afectada por la epidemia, ha decidido que no permitirá la apertura de las librerías y papelerías, contradiciendo las disposiciones anunciadas por Conte.

En cambio, en Véneto, donde la epidemia se ha podido contener mejor, se flexibilizó algunas prohibiciones: la apertura de mercados al aire libre y se podrá salir a hacer deporte a más allá de 650 pies del domicilio.

ESPAÑA PERMITE LA VUELTA AL TRABAJO EN SECTORES NO ESENCIALES

España, que junto con Italia y EEUU es uno de los países con más casos y muertos, levantó las restricciones en algunas actividades no esenciales, como la industria pesada y la construcción.

Pero persistirá el confinamiento porque su "desescalada" no se producirá antes de dos semanas, sin descartar que las restricciones puedan mantenerse o reforzarse después del día 26. El estado de alarma y las restricciones concluyen ese día, pero el Ejecutivo no descarta prolongarlas hasta el 11 de mayo si fuera necesario.

Para garantizar en lo posible la seguridad en el desplazamiento de los trabajadores, policías y miembros de protección civil repartieron mascarillas en los principales nudos de comunicación - estaciones de tren y metro -, de las grandes ciudades.

Pero esta reapertura parcial de la economía no supone el final del confinamiento para gran parte de la población y se mantiene la suspensión de todas las actividades turísticas, hosteleras, educativas y deportivas.

ALEMANIA Y HOLANDA ESTUDIAN LOS PASOS A SEGUIR

Alemania optó por aflojar algo las restricciones impuestas por el coronavirus y reanudar gradualmente la normalidad en la vida pública, pero desde la visión cautelosa de que la anhelada contención de la COVID-19 es aún frágil.

Las medidas de distanciamiento social persistirán al menos hasta el 3 de mayo, anunció la canciller Angela Merkel, tras su reunión con los líderes de los "Länder". Ello implica mantener, como norma general, la distancia interpersonal de un mínimo 1.5 metros, evitar viajes privados o visitas familiares, así como dejar cerrados bares, restaurantes, hoteles, templos y todo aquello que implique o facilite el contacto.

"Hemos logrado un éxito, pero aún es parcial y frágil", afirmó Merkel, en alusión a "factores positivos", como la ralentización de los contagios y el alto número de pacientes recuperados. No es el momento, sin embargo, de levantar restricciones, pese a que éstas "implican cambios en la forma de vida y sacrificios".

Habrá una reapertura gradual de la vida escolar y también de la actividad comercial. Pero éste debe ser "prudente", defendió tanto Merkel como el jefe del Gobierno de Baviera, Markus Söder el "Land" con mayor número de contagios de Alemania y donde más duras han sido las restricciones impuestas al ciudadano.

La reanudación de la vida escolar empezará en algunos estados federados el 4 de mayo y los primeros en volver a clase serán los alumnos de los últimos cursos de primaria o secundaria.

HOLANDA

El Gobierno holandés todavía no ha decidido cuándo empezará a relajar las medidas establecidas para luchar contra los contagios por el nuevo coronavirus, aunque el primer ministro Mark Rutte advirtió de que el regreso a la vida normal será "una cuestión de largo plazo" y que solo empezará una desescalada cuando las cifras de ingresos hospitalarios se hayan estabilizado.

"Los datos muestran con cautela que (las medidas) no se aplican por nada. Existe el riesgo de que la gente piense que pueden aflojar las reglas, pero eso puede ser un gran error", explicó Rutte.

En cualquier caso, el "confinamiento inteligente", la estrategia aplicada por el Gobierno holandés en la que se permite aún salir a la calle pero con el cierre de los lugares de reunión social, se aplicará hasta al menos el 28 de abril, y los eventos como conferencias, ferias, partidos de fútbol, etc. están prohibidos hasta el 1 de junio.

Rutte anunció que el 21 de abril tomará una decisión sobre la extensión o relajación de las medidas actuales, aunque subrayó que las posibilidades de que se amplíen son "reales" y enfatizó la importancia de quedarse en casa.

LONDRES CREE QUE ES PRONTO PARA PLANTEAR UN RELAJAMIENTO

El ministro británico de Exteriores, Dominic Raab, dijo esta semana que "es demasiado pronto" para plantearse un relajamiento de las restricciones impuestas hace tres semanas para contener la propagación del virus.

Raab sustituye a Boris Johnson al frente del Gobierno mientras el primer ministro se recupera del COVID-19 en su residencia oficial campestre de Chequers, tras salir el domingo del hospital londinense de St. Thomas, donde ingresó el 5 de abril y pasó tres noches en cuidados intensivos.

"Habrá un momento en el futuro en que podremos hablar de una transición, pero aún no estamos en ese punto", afirmó Raab, en vísperas de que el jueves se cumpla la fecha en que legalmente el Ejecutivo debe revisar esas restricciones.

AUSTRIA SE ENFILA HACIA LA VIDA NORMAL

El Gobierno austríaco presentó ya el 6 de abril una hoja de ruta para reactivar la economía de forma paulatina, con un primer paso de la reapertura de los pequeños comercios.

Además, el martes, volvió a abrirse importantes parques de Viena, como el del Palacio de Schönbrunn, aunque se reforzó la presencia policial para supervisar el cumplimiento de las reglas de distanciamiento social y evitar que se formen grupos.

El uso de mascarillas también se hizo obligatorio en los transportes públicos como ya era en los comercios.

Desde las restricciones decretadas el 16 de marzo solo establecimientos esenciales como supermercados, farmacias y estancos están abiertos al público. Las actividades en sectores estratégicos como obra, industria y agricultura han continuado con medidas especiales de seguridad.

La reapertura de los pequeños comercios se hará con limitaciones de clientes, la obligatoriedad de llevar mascarillas y medidas especiales de higiene.

El resto de comercios, si todo va bien, se abrirán a partir del 1 de mayo, mientras que restaurantes, hoteles y otros servicios, como salones de belleza o tintorerías, podrán retomar la actividad como pronto a mediados de mayo aunque esa decisión se supeditará a cómo evolucione la situación.

Los exámenes de final de curso y las pruebas que acreditan la superación del bachillerato se realizarán, pero los centros permanecerán cerrados al menos hasta mediados de mayo

Por el momento no se contempla permitir grandes eventos públicos, tanto deportivos como culturales, al menos hasta finales de junio. Tampoco hay una fecha prevista para la reapertura de cines y teatros, cuya situación se evaluará en las próximas semana. Otras instalaciones públicas como piscinas, pistas deportivas y gimnasios permanecen cerrados y a finales de abril se ofrecerá más información sobre posibles fechas de reapertura.

ANDORRA INICIA SALIDAS DE LA POBLACIÓN CON DISTINTOS HORARIOS

Salidas en días alternos para la población en función del número o letra de su vivienda, tramos horarios y la posibilidad de hacer deporte que no sea de riesgo son algunas de las condiciones que entraron en vigor en Andorra este jueves para relajar el confinamiento por el coronavirus.

El ministro de Salud de Andorra, Juan Martínez Benazet, explicó que se podrá salir del casa para disfrutar de una hora de tiempo libre y pasear con las personas con las que se reside en el domicilio.

Se podrá salir un día de cada dos, se permitirá realizar actividad física, aunque excluyendo los deportes de riesgo y el ciclismo y en todos los casos se deberá ir equipado con mascarillas para evitar la propagación del virus y manteniendo una distancia de seguridad de cuatro metros con las otras personas.

Según informa la Agència de Notícies Andorrana (ANA), en cuanto a horarios de salida la franja de 6 a 9 horas estará destinada a realizar actividades físicas, mientras que de 9 a 11 horas se podrá ir a pasear o comprar.

Desde las 11 horas a las 14 horas quedará reservado para aquellas personas vulnerables y mayores de setenta años, mientras que de 14 a 19 horas y de 19 a 21 horas se reservará para pasear y hacer ejercicio, respectivamente.

En el caso del horario reservado a las personas mayores de setenta años o vulnerables, los comunes (ayuntamientos) deberán encargarse de la correcta desinfección de los elementos urbanos.

En cuanto al orden de salida, aquellas personas que vivan en domicilios pares saldrán los días pares, mientras que aquellos que vivan en domicilios impares lo harán los días restantes.

GRECIA PREVÉ MANTENER MEDIDAS DRÁSTICAS

En Grecia, los preparativos para el retorno "gradual" a la normalidad están ya en marcha, pero su aplicación no es en absoluto inminentes, según el portavoz del Gobierno, Stelios Petsas. Por el momento "no hemos llegado a ese punto y aún no se ha decidido nada", dijo.

Grecia no solo mantiene por ahora el confinamiento de la población, sino que con vistas a la celebración de la Semana Santa ortodoxa ha endurecido las medidas restrictivas para evitar las salidas masivas de las ciudades y los festines familiares el próximo domingo de Pascua.

El portavoz recalcó que las iglesias permanecerán cerradas y solo habrá misas retransmitidas. Además, se prohíben todas las visitas a familiares o amigos para celebrar los días festivos. "No asaremos corderos, no viajaremos al pueblo", recalcó.

Habrá un incremento de los controles policiales en carreteras y autopistas, así como en puertos y estaciones de autobuses para impedir que los ciudadanos abandonen las urbes.

En Grecia están cerrados desde el pasado 24 de marzo todos los comercios que no sean de alimentación, farmacias o quioscos. Mas allá de eso, operan tan solo actividades consideradas de relevancia para el funcionamiento de la vida cotidiana, como bancos, gasolineras o talleres, además de hospitales, consultas médicas o veterinarias.

Las personas que quieran salir de casa para hacer la compra, dar un paseo o asistir a una persona necesitada deben avisar por sms o llevar consigo un permiso expedido por las autoridades.