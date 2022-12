Francia hará gratis los condones a los menores de 25 años debido a la inflación

El presidente francés, Emmanuel Macron, anunció este viernes que a partir del año que viene los preservativos serán gratuitos en las farmacias para los menores de 25 años.

La medida llega cuando el Gobierno afirma que las enfermedades de transmisión sexual están aumentando entre los jóvenes y cuando la excepcional inflación de este año está afectando especialmente a los presupuestos de los más pobres de Francia.

Las chicas y mujeres menores de 25 años ya pueden obtener anticonceptivos gratuitos en Francia como parte de los esfuerzos del gobierno para garantizar que los jóvenes de todos los ingresos puedan evitar embarazos no deseados. Sin embargo, las medidas existentes no se aplican a los hombres ni abordan específicamente el acceso de las personas transgénero o no binarias.

Macron había dicho el jueves que los preservativos serían gratuitos en las farmacias para cualquier persona de entre 18 y 25 años a partir del 1 de enero. Pero después de que una presentadora de la televisión francesa y otras personas le cuestionaran el viernes en las redes sociales por qué la medida de los preservativos no incluía a los menores, el presidente accedió a ampliar el programa.

"Hagámoslo", dijo Macron en un vídeo selfie que grabó al margen de una cumbre en España. Más tarde tuiteó: "Muchos menores también tienen relaciones sexuales también necesitan protegerse".

Macron, que fue el presidente más joven de la historia de Francia cuando fue elegido por primera vez en 2017 a la edad de 39 años, también prometió intensificar los esfuerzos para prevenir y realizar pruebas de VIH y otros virus de transmisión sexual.

El sistema de salud estatal de Francia cubre algunos costes de control de la natalidad, pero no todos, y las citas con el médico para pacientes de bajos ingresos a menudo requieren largas esperas. En Francia, los abortos son gratuitos para todo el mundo.