Huelga en aeropuertos deja miles de pasajeros varados en Argentina

BUENOS AIRES - Unos 10,000 pasajeros quedaron varados en varios aeropuertos de Argentina, entre ellos los dos más importantes, el Internacional de Ezeiza y el Aeroparque de Buenos Aires, a causa de un paro de los trabajadores de los servicios de rampa, que concluyó este martes.

El paro de los trabajadores de la empresa Intercargo, encargada de los servicios de carga en el Aeroparque Jorge Newbery, de la capital argentina, en el Internacional Ministro Pistarini, de Ezeiza, y en el de Córdoba, finalizó 20 horas más tarde.

Los vuelos desde y hacia los tres aeródromos, así como la entrega de equipaje a la llegada, registraron demoras, según informó el lunes por la noche la aerolínea Latam en sus redes sociales.

Intercargo aclaró en un comunicado que el servicio que presta se vio afectado por un conflicto que le es ajeno porque la medida de fuerza se originó por la disputa entre la empresa Swissport, la Asociación de Personal Aeronáutico y la Unión de Personal de Aeronavegación de Entes Privados, a raíz del encuadramiento sindical de sus afiliados.

"Hay que tomarlo con humor", dijo a EFE el chileno Marcelo Espinoza, varado en el Aeroparque, que opera vuelos nacionales y regionales, porque no pudo tomar este lunes su vuelo programado a las 9 pm a Santiago de Chile, que tenía que volver a agendar tras haberse levantado el paro.

"(La aerolínea de bajo coste) JetSmart no se hizo cargo de nada", contó decepcionado Espinoza, quien reclamó que las aerolíneas "no dan la cara" y tuvo que hacerse cargo de los costos de la demora en Buenos Aires "sin tener para bañarse, no tener para comer", porque ya había vendido el dinero argentino, sin valor en su tierra natal.

Un "desastre", señaló a EFE Sarahí Sánchez, una pasajera que esperaba hacía siete horas el vuelo hacia la localidad brasileña de Foz de Iguazú de camino a Venezuela, por lo que su "preocupación" era perder la conexión para tomar tres vuelos diferentes.

"Necesitamos que se resuelva todo esto", agregó Sánchez, al señalar que hay "personas desde ayer esperando".

El Ministerio de Trabajo se encuentra en conversaciones con las partes en conflicto desde el año pasado, pero igualmente se hizo el paro desde este lunes, que a su vez se levantó con la intervención de esa cartera.