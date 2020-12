Polémico video: policías someten a puñetazos a una estudiante

CIUDAD DE PANAMÁ - Una estudiante universitaria fue golpeada a puñetazos en el rostro por una agente antimotines mientras otros policías la sometían y la rodeaban en el marco de una manifestación en la capital de Panamá, lo que generó este jueves una lluvia de críticas e indignación en el país.

Un video difundido ampliamente por la televisión local y redes sociales muestra a la estudiante Ileana Corea sometida por un agente antimotín mientras que una agente de esta unidad, ataviada con casco integral, chaleco antibalas y hombreras protectoras, lanza repetidos golpes a la cara de la manifestante.

Las redes sociales estallaron contra la Policía Nacional (PN), cuyos agentes también agredieron a informadores que cubrían la manifestación, y activistas de derechos humanos han exigido "investigaciones administrativas y penales contra las unidades (agentes policiales) y las directrices involucradas y que estos actos no queden impunes".

Esta es una de las muchas veces que durante los últimos meses la policía nacional panameña ha sido denunciada por abusos contra ciudadanos y uso desmedido de fuerza en manifestaciones en las que suelen superar en efectivos fuertemente armados al número de manifestantes.

LA POLICÍA PANAMEÑA ACUSA DE AGRESIÓN A LA ESTUDIANTE APALEADA

Los hechos ocurrieron el miércoles durante un protesta de un reducido grupo de estudiantes en las cercanías del Parlamento, la segunda esta semana contra las medidas tomadas por el gobierno en el marco de la pandemia en curso.

El director de la PN, Jorge Miranda, dijo este jueves que se abrió una "investigación administrativa" para determinar qué llevó a la agente involucrada a descargar sus puños repetidamente en el rostro a la manifestante.

Al menos 15 jóvenes le habrían propinado la paliza.

Miranda empero dijo que un informe policial indica que Corea propinó un golpe "en cuello" a la agente antimotín, que ha recibido una "incapacidad de tres días", por lo que la manifestante fue acusada formalmente de "agredir a un funcionario público en sus funciones".

En el video "editado" y difundido por medios y redes sociales no se ve "el golpe que le propinó esta joven" manifestante a la agente antimotín, "ahí lo que se ve es la reacción" de ella y sus compañeros policías, alguno de los cuales intenta parar el aluvión de puños contra la estudiante, agregó el jefe de la PN.

"Si yo como policía recibo una agresión puede que mi conducta, al final, sea un poco excesiva, pero también tengo derecho a denunciar", afirmó Miranda que prometió que si se demuestra que la agente incurrió en alguna falta, será sancionada como corresponda.

El rector de la estatal Universidad de Panamá, Eduardo Flores, expresó este jueves su "repudio la agresión física por parte de la policía antimotines contra la estudiante Ilena Corea" y exigió "que se retire el absurdo cargo que le hacen a la estudiaente de agresión física contra la policía".

"Nuestra Universidad se ha caracterizado por formar durante 85 años, además de profesionales de calidad, ciudadanos críticos, y este es un aporte más de nuestra institución a la sociedad. Por lo que defendemos el derecho a la protesta pacífica de nuestra población". agregó el rector.

ACCIÓN "INJUSTIFICABLE" Y POLICÍAS NO APTOS

"Aquí no se han suspendido las garantías constitucionales", declaró el constitucionalista Ernesto Cedeño, que condenó la "injustificable" actuación policial y rechazó el argumento de que la agente antimotín respondió a una agresión porque "no hay nada que permita hacer justicia por su propia mano en nuestra legislación".

Cedeño acusó "la falta de instrucción, de asesoría de los antimotines, de los policías, sobre cómo sobrellevar las multitudes" y episodios como el de este miércoles demuestran que "no están preparados psicológicamente" para el trabajo, aunque deberían.

En Panamá "hay estamentos de seguridad que a sus anchas actúan violentando los derechos de los ciudadanos, los derechos humanos y eso es inadmisible y debiera ser debidamente castigado", agregó.

Transparencia Internacional (TI) de Panamá exigió por su parte tanto a la Policía Nacional como al Ministerio Público que "inicien investigaciones administrativas y penales contra las unidades y las directrices involucradas y que estos actos no queden impunes".

El ONG global aseveró que "las actuaciones represivas y abusos de la Policía Nacional" del miércoles "no son aisladas", y exigió al Ejecutivo que el Ministerio de Seguridad "sea dirigido por ciudadanos con formación civil y en derechos humanos, no militar" porque la Constitución "señala que la República de Panamá no tendrá ejército", agregó.