Vocero de Meta en la mira de Rusia; lo incluye en lista de personas buscadas

Rusia agregó al portavoz del gigante tecnológico estadounidense Meta, que es propietario de Facebook e Instagram, a una lista de personas buscadas, de acuerdo con una base de datos en internet operada por el Ministerio del Interior ruso.

La agencia de noticias estatal rusa Tass y el medio independiente de noticias Mediazona fueron los primeros en reportar la inclusión de Andy Stone a la lista el domingo, semanas después que las autoridades rusas clasificaron a Meta en octubre como una organización “terrorista y extremista”, allanando el camino para un posible proceso penal contra los residentes rusos que utilicen sus plataformas.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Houston aquí.

La base de datos del Ministerio del Interior no brinda detalles sobre el caso contra Stone, y sólo señala que es buscado bajo cargos penales. Meta no respondió a una solicitud de comentarios.

De acuerdo con Mediazona, que cubre la oposición y el sistema penitenciario rusos, Stone fue incluido en la lista en febrero de 2022, pero las autoridades no hicieron ningún comunicado relacionado con ello y ningún medio de noticias reportó sobre la cuestión hasta esta semana.

En marzo de este año, el Comité de Investigación federal de Rusia abrió una investigación penal sobre Meta. Afirmó que las acciones de la compañía luego de la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022 equivalen a incitar a la violencia contra los rusos.

CAMBIOS EN META

Después que las tropas rusas ingresaron a Ucrania, Stone anunció cambios temporales a la política de discurso de intolerancia de Meta para permitir “formas de expresión política que generalmente violarían sus normas, como el discurso violento de ‘muerte a los invasores rusos’”.

En la misma declaración, Stone añadió que seguirán prohibidos los “llamados creíbles a la violencia contra civiles rusos”.

Mediazona afirmó el domingo que un tribunal ruso no especificado emitió a principios de mes una orden de detención contra Stone, acusado de “facilitar el terrorismo”. El informe no especificaba la fuente de esta información, que no pudo verificarse de forma independiente.

Las redes sociales occidentales como Facebook, Instagram y X —antes Twitter— eran populares entre los jóvenes rusos antes que Moscú lanzara su guerra a gran escala contra Ucrania, pero desde entonces han sido bloqueadas en el país como parte de una amplia ofensiva contra los medios de comunicación independientes y otras formas de expresión crítica. Ahora sólo se puede acceder a ellas a través de una VPN.

En abril de 2022, Rusia también prohibió formalmente la entrada al país al director general de Meta, Mark Zuckerberg.