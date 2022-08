EN VIVO: Resistencia contra LUMA

Manifestantes llegaron este jueves a la calle Fortaleza para protestar contra el contrato de LUMA Energy.

La manifestación fue convocada para las 5:00 p.m., pero decenas de personas llegaron antes al evento.

Varios artistas y organizaciones se unieron a las voces de indignación e hicieron un llamado a protestar contra el consorcio que administra la red de transmisión y distribución eléctrica en la isla.

Entre las celebridades que compartieron la convocatoria a través de las redes sociales, están el rapero René Pérez, mejor conocido como "Residente", y la cantante Kany García.

La Federación de Maestros también se unió al llamado, al igual que el presidente del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Juan Dalmau.

"Piquete contra LUMA. Jueves, 25 de agosto. 5:00 p.m. Frente a Fortaleza”, dice la publicación.

En la conferencia de prensa, el CEO de Quanta dijo que Wayne Stensby continúa en su puesto.

El pasado lunes, un grupo de legisladores de la Cámara de Representantes hicieron un llamado a tirarse a la calle para ejercer presión al gobernador Pedro Pierluisi y que cancele el contrato otorgado a LUMA Energy.

En medio de reclamos para que se cancele el contrato de LUMA, el principal oficial ejecutivo de Quanta Services, Duke Austin, ofreció este miércoles una conferencia de prensa en la que aseguró que el consorcio hará cambios significativos para acabar con los apagones.

“Para mí tienen que coger el avión e irse de aquí”

El ejecutivo de Quanta Services dijo hacerse “responsable” por la situación que enfrenta LUMA Energy a raíz de los apagones.

“LUMA Energy no es Wayne Stensby ni Austin. La empresa son los empleados de LUMA. No soy yo ni Wayne”, manifestó. De ese modo, dijo que Stensby, presidente de LUMA, no ha sido despedido.

El martes, Pierluisi dijo que el consorcio no contará más con su apoyo a menos que ejecuten cambios que les ha solicitado.