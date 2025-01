Boricua lo pierde todo en devastadores incendios en California

Glorimar Soto, una puertorriqueña originaria de Camuy que reside en California, se encuentra entre las miles de personas afectadas por los incendios forestales que han arrasado varias zonas del estado. Soto, junto a su esposo, perdió su hogar y todas sus pertenencias en medio de esta tragedia.

“Yo lo describiría como una zona de guerra, parece que varias bombas explotaron en el área. Es increíble, yo jamás pensé ver algo así; es como sacado de una película, es apocalíptico”, compartió Soto al describir el impacto visual de los incendios.

Según relató, el fuego se originó cerca de su vivienda, y la pareja tuvo apenas una hora entre la primera señal de humo y la orden de evacuación. “Mi esposo me llama y me dice... se acaba de crear un incendio, y lo podíamos ver desde nuestra casa”, explicó Soto.

Con el tiempo en su contra, la pareja solo logró rescatar unas pocas piezas de ropa antes de desalojar. Lamentablemente, no todos los residentes del área pudieron escapar. Vecinos aledaños, a quienes la pareja no conocía, perdieron la vida al decidir no desalojar.

“Decidieron no desalojar, se durmieron y no pudieron escapar”, contó Soto.

Los incendios en California, alimentados por fuertes vientos y condiciones de sequía extrema, continúan dejando un saldo devastador tanto en pérdidas humanas como materiales.