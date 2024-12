Lo último del caso de Daddy Yankee: citan vista de última hora

El juez Anthony Cuevas del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, convocó este viernes a una vista de última hora en el caso corporativo del cantante de música urbana, Daddy Yankee, contra su aún esposa, Mireddys González y cuñada, Ayeicha González Castellano.

Según trascendió, la vista sería para evaluar un posible desacato por parte de las hermanas, ya que ambas se habrían ausentado de una importante reunión para discutir lo acordado sobre las corporaciones "El Cartel Records" y "Los Cangris Inc".

"Se adujo inicialmente, que la Sra. Mireddys González se encontraba indispuesta. Luego se admitió que simplemente no quiso asistir y, en lo que respecta a la Sra. Ayeisha González, sencillamente no le dio la voluntad de asistir y no fue", lee la moción, presentada por los abogados del artista, Carlos Díaz Olivo y Anabelle Torres Colberg.

Aquí el análisis.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. >Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Houston aquí.

Añadieron, además, que los representantes de las hermanas "tampoco estaban preparados debidamente para atender los asuntos que se instruyó que debían atenderse en la reunión".

Se espera que la vista virtual inicie a las 4:00 p.m.

Tras radicar una demanda corporativa contra su esposa, el cantante logró un acuerdo en el que se estableció que volvería a presidir las compañías.

Como parte del acuerdo, se dijo que el 26 de diciembre se completaría el papeleo y la documentación necesaria.

Hasta que ese proceso se complete, ni González ni su hermana Ayeicha González -que hasta ahora era secretaria y tesorera de las corporaciones- podrán realizar ninguna transacción.

Se informó que en las cuentas de las corporaciones hay en cada una $75 millones que “se van a mantener intocables por los próximos días”.

De acuerdo con la representante legal de artista, Anabelle Torres Colberg, cualquier desembolso mayor de $100,000 debe ser consentido por ambas partes, ya que González seguirá siendo accionista de las empresas.