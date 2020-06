“Eres mi estrella dorada”: madre dedica sentido mensaje a su hijita asesinada

PUERTO RICO - La madre de Joycette Alvarado González, la joven de 20 años que fue asesinada en la madrugada del domingo, en San Juan, escribió un hermoso mensaje en las redes sociales para su hija.

" Señor aquí te presento mi corazón el cual me lo rompieron en segundos, el que me conoce sabe que por mis hijos doy la vida, no quiero reclamar el porqué de esto porque no soy quien para hacerlo solo Dios, tu y yo conocemos tu corazón Joycette J. Álvarez González como hija te honro y te bendigo porque así lo hicistes tu para mi como madre en todo momento, me quedo con el dolor de saber que fuistes mi hija, mi amiga, mi cómplice en todos los sentidos, mi confidente y lo mejor de todo mi compañera de vida en buenas y malas mientras Dios me prestó el privilegio de tenerte, quiero que sepas q me quede con muchos deseos de ver tu clon cuando fuese ese momento como lo fuiste tu de mi porque más parecida a mi nadie va a existir. Hoy me duele mucho más que ayer porque aun espero mi mensaje de buenas noches, buenos días, que haces, donde estas, cocinastes y tus loqueras que eran únicas en todo momento y siempre me sacaban una sonrisa aun molesta contigo. Siempre t deje saber q para mi eras única. Sabes q eres mi estrella dorada lo que siempre ilumino mis días desde que nacistes y espero en el Señor que así como brillastes en la tierra te propongas hacerlo en el cielo solo como tu lo sabes hacer. Solo te pido que nos ayudes a tener la fortaleza q tanto necesitamos como siempre fue entre nosotros cuatro como familia. ESTA DEMAS DECIRTE QUE TE AMO Y T AMAMOS INFINITAMENTE", escribió la mujer.

Lamentó, además, que su otro hijo sufra la pérdida de su hermana mayor.

"Solo le pido a Dios q cuando me toque mi momento te pueda encontrar allá en el cielo para volver a completar mi corazón y q solo tu lo pongas a funcionar como solo tu sabias hacerlo. TE AMA MAMA", concluyó.

Policía investiga

El violento incidente comenzó, según las autoridades, con una persecución en la Avenida 65 de Infantería y culminó frente al edificio 43 que ubica en la avenida Monte Carlos en San Juan.

En el lugar de los hechos, las autoridades ocuparon un Kia Rio color blanco reportado hurtado el pasado 23 de mayo frente a la urbanización Villa Verde en Guaynabo. Se presume que los gatilleros iban en ese vehículo, donde se encontraron varias piezas de evidencia, incluyendo un celular.

Agentes adscritos a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan se hicieron cargo de la pesquisa junto al fiscal de turno.

