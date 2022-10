Federales allanan bufete y residencia de parientes del gobernador

El Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en ingles), realiza este jueves allanamientos en San Juan, en propiedades de parientes del gobernador Pedro Pierluisi.

El bufete, Pierluisi Isern Law Office, pertenece a Walter Pierluisi Isern. Hasta el lugar llegaron los abogados Osvaldo Carlo y Eduardo Ferrer.

Carlo dijo que fue contratado en la mañana y que desconoce a qué se debe la intervención.

Mientras, la residencia ubicada en el complejo Paseo del Bosque, está a nombre de su hermano, Eduardo.

Walter Pierluisi Isern es el presidente de American Management and Administration Corporation, que administra residenciales públicos en la Isla. Su hermano también trabaja en la empresa.

En el operativo participa también el Departamento de Vivienda Federal.

REACCIONA EL GOBERNADOR

El gobernador Pedro Pierluisi dijo desconocer los pormenores del allanamiento.

“Estamos hablando de la residencia de Eduardo Pierluisi, quien es un pariente mio, específicamente su padre, Walter Pierluisi, que en paz descanse, era primo hermano de mi padre. Así que pues, somos primos terceros. Confirmo que es pariente, pero no tengo información alguna sobre el motivo del allanamiento, quien es la tarjeta o el objetivo de esa investigación que está en curso, no tengo detalle alguno”, dijo Pierluisi a preguntas de la prensa.

“Lo que si puedo decir es que mi administración siempre coopera plenamente con las autoridades federales de ley y orden sin excepciones. No tengo los detalles sobre ese asunto, ni siquiera se a quién es que están investigando, pero no (me preocupa) en lo mas mínimo", sostuvo.

"Le tomó por sorpresa", dijo Osvaldo Carlo sobre su cliente.