Nuevo giro en la investigación del asesinato del cantante Kevin Fret

El Negociado de la Policía de Puerto Rico presentó este miércoles una querella administrativa contra el agente Tito Rivera Hernández en relación al manejo del caso del asesinato del trapero Kevin Fret en enero del 2019, en Santurce.

Según se informó, el oficial Tito Rivera Hernández quedará fuera de sus labores bajo licencia.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

De la pesquisa se desprende que Rivera Hernández había presentado un expediente limitado sobre el caso, cuando se esperaba lo contrario.

“Lo voy a resumir bien sencillo. Cuando uno recibe un caso de asesinato para ser reasignado a la División de Crímenes Mayores, uno espera un expediente sumamente abultado de dos, tres carpetas o una sumamente abultada. Eso no ocurrió en este caso”, expresó el teniente coronel Roberto Rivera, director de la Superintendencia Auxiliar de Investigaciones Criminales (SAIC).

El agente que estuvo encargado del caso fue separado de sus labores.

El agente que estuvo encargado del caso fue separado de sus labores.

Rivera indicó que la investigación ahora comenzaría desde cero.

El secretario del Departamento de Justicia, Domingo Emanuelli, aseguró este martes que la agencia -bajo su administración- continúa investigando el asesinato de Kevin Fret.

El gobernador asegura que el secretario de Justicia "va a tomar cartas en el asunto".

El gobernador asegura que el secretario de Justicia "va a tomar cartas en el asunto".

"Cuenta con todo el aval de este servidor, de la jefa de los fiscales, Jessika Correa González, y todo el Departamento de Justicia. Nos aseguraremos de que se atienda con agilidad por parte de la fiscal a cargo, Betzaida Quiñones Rodríguez, quien custodia el expediente desde el inicio del proceso, así como los demás funcionarios que participan de la investigación. La prioridad del Ministerio Público es hacerle justicia a la víctima y a sus familiares", sostuvo Emanuelli en declaraciones escritas.

El secretario aseguró que, a raíz de las alegaciones de la fiscal Bethzaida Quiñones sobre una paralización del proceso bajo el mandato de Olga Castellón y Wanda Vázquez, encomendó una indagación interna para recopilar y analizar los informes y documentos relacionados con el caso con el fin de poner en contexto las decisiones tomadas anteriormente.

"De los documentos examinados hasta el momento no surge ningún desvío de las facultades que le confiere la ley a la Oficina de la Jefa de los Fiscales durante la pasada administración", indicó el funcionario sobre

"No obstante, no debe haber la menor duda de que de surgir evidencia de alguna intervención o actuación indebida, será investigada, sin distinción de persona. No vamos a poner en riesgo la integridad del Departamento de Justicia y sus funcionarios por nada ni por nadie", concluyó Emanuelli.