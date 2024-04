República Dominicana: así las propuestas de Abinader, Fernández y Martínez en el debate

Tres candidatos presidenciales de la República Dominicana se enfrentaron el miércoles en un debate antes de la fecha de las elecciones prevista para mayo.

El debate, realizado en el auditorio Horacio Álvarez Saviñón de la Universidad Pedro Henríquez Ureña (UNPHU) en Santo Domingo, destacó una conversación de ida y vuelta entre el actual presidente, Luis Abinader, y los candidatos Leonel Fernández y Abel Martínez.

Durante dos horas, los tres candidatos sopesaron sus propuestas sobre varios puntos, incluido la economía, lo que inmediatamente generó debate al compartir diferentes puntos de vista.

Economía

Leonel Fernández

"Vamos a declarar de alta prioridad nacional el sector agropecuario del país, para garantizar la seguridad alimentaria. Además, lo que tiene que ver con educación, salud, seguro social y políticas para asegurar el empleo. Hay que buscar la manera de mejorar los ingresos con la contribución tributaria y combatir la evasión fiscal".

Luis Abinader

"En este período de gobierno le hemos entregado 23 mil millones al agrícola, y estamos apoyando a los sectores productivos. Según la FAO, de 8.3% de subalimentación en el país era de 6.3%. Todos los sectores productivos están hoy en su mejor momento".

Abel Martínez

"Prefiero apostar a la gente, no quiero hablar de números en frío mientras los estómagos de la gente están vacíos. Tenemos que ponernos del lado del pueblo dominicano que ya no aguanta más delincuencia y caos en la frontera. Tenemos que garantizar al paz a los dominicanos que hoy no la tienen. Hay que invertir en infraestructura rural, invertir en la producción nacional para que el más del 80% de los alimentos se produzcan en el país".

El debate también abordó temas relacionados con la inmigración y la inseguridad ciudadana.

Al ser cuestionado por los candidatos opositores sobre la gestión migratoria, el presidente Abinader enfatizó que seguirá “deportando a todo el que esté ilegal en nuestro país. Un país que no deporte a ciudadanos en situación ilegal, está condenado a la anarquía”, puntualizó.

El debate, organizado por la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, ha sido calificado de histórico, por ser la primera vez que un presidente en funciones participa en una confrontación de ideas frente a sus rivales y a la ciudadanía.

Los tres candidatos también compartieron sus ideas sobre lo que se necesita para evitar que sus jóvenes abandonen el país, en un esfuerzo por crecer económicamente.

Política social y equidad

Luis Abinader

"Para que los jóvenes se queden en el país, deben tener oportunidades. Pero lo que estamos haciendo de impulsar las empresas y el área de Zonas Francas, más el impulso que le hemos dado al turismo, el entrenamiento de la parte técnica…es que podemos crear nuevas oportunidades. De este modo podemos crear un círculo virtuoso".

Abel Martínez

"Es lamentable que nuestros jóvenes duran sus primeros estudios para luego emigrar con una mochila porque no consiguen oportunidades en el país. Tenemos que aprovechar el talento dominicano. Tenemos que apoyar para insertarnos en las dinámicas internacionales y aprovechar el mercado que ahora se abre para la República Dominicana".

Leonel Fernández

"En el país cohabita dos tipos de sociedades, por un lado, una convive con el mundo, pero hay otro segmento que no tiene acceso a la educación de calidad, no interactúa con la cultura y no tiene oportunidades. El segundo segmento es el que busca salir del país".

Las urnas se abrirán para la votación el domingo 19 de mayo.