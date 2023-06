“Nos estamos cocinando”: residentes de Houston se quedan sin aire en medio de las altas temperaturas

Residentes del complejo de apartamentos Victoria, ubicado en el sureste de Houston, reportan la falla de sus aires acondicionados desde hace tres días, esto, al mismo tiempo que se ha estado emitiendo una alerta de calor en la ciudad.

"Aquí nos estamos cocinando, la verdad, los niños, se imagina los niños?, pobrecitos," dijo Gerlin Ordoñez residente del complejo de apartamentos.

Alrededor de 125 unidades en el complejo están sin aire acondicionado, según informaron los inquilinos con dicen que las temperaturas extremas casi llegaban a los tres dígitos.

"No, no podemos dormir, no podemos dormir, esta bien caliente," dijo Reynaldo quib, residente del complejo.

Las altas temperaturas dentro del edificio de apartamentos han dejado a algunos residentes preocupados por su salud y la de sus familias. Algunos residentes dicen que han tenido que buscar alternativas para hacer frente a estas condiciones.

"Para serle sincero me he ido a dormir a el carro un rato, bañándome con agua fría, saliendo del carro, así porque no puedo estar aquí, es exagerado, yo no puedo estar aquí así," dijo Gerlin Ordóñez.

Telemundo Houston trató de comunicarse con la administración del complejo de apartamentos pero no recibió respuesta.