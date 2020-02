Coronavirus causa pánico en Italia tras 140 casos y tres muertes

ROMA — Una mujer italiana falleció este domingo por el coronavirus en Cremona, en el norte de Italia y es la tercera víctima desde este viernes cuando se detectó el foco y hay ya cerca de 140 contagiados, confirmaron las autoridades.

El concejal de bienestar social de la región de Lombardía, Giulio Gallera, comunicó en rueda de prensa que la tercera víctima es una mujer anciana que se encontraba desde ya hace tiempo hospitalizada en el departamento de oncología de Cremona y que había dado positivo al virus.

Este tercer fallecimiento se une al del hombre de 78 años de Vo' Euganeo, en la provincia de Padua (Véneto) y al de una mujer de 77 años que estuvo en Codogno, pero que falleció el pasado 20 de febrero en su casa por complicaciones respiratorias, aunque dio positivo al virus en una prueba realizada tras su muerte.

Temor en Codogno, foco del brote

"La gente se ha encerrado en casa y no sale. Están aterrorizados", explica Marcello a Efe a través del teléfono desde Codogno, la localidad considerada el foco del brote de coronavirus registrado en el norte de Italia y que junto con otros diez municipios permanecerá aislada los próximos 14 días.

Marcello tiene desde hace tiempo una página de Internet dedicada a compartir información de su localidad, que cuenta con 15,907 habitantes, y ahora desde las redes sociales es un referente para informar de lo que está pasando a sus conciudadanos.

Lamenta que a pesar de que les han informado de que el coronavirus se contagia con la cercanía, la gente ha entrado en pánico y ni sale de casa.

"Basta no tener contacto con las otras personas, pero me parece exagerado no salir de casa", explica, sin embargo añade que su madre cuando ha sabido que estaba paseando "se ha preocupado mucho". Por ello, Codogno, a pesar de ser domingo, es "una ciudad desierta".

Una de las preocupaciones de los ciudadanos es si podrán encontrar alimentos y por ello, tanto en las localidades como Casalpusterlengo y Codogno, las autoridades envían mensajes informando de que algunos supermercados permanecerán abiertos.

Marcello muestra en sus vídeos paseando por la localidad como de vez en cuando se cruza con alguna persona o circulan coches, pero en general no hay nadie por las calles. "Hoy sin embargo todos los supermercados de Codogno menos uno están cerrados", afirma.

Medidas del Gobierno

Los municipios a los que el Gobierno italiano ha aplicado un decreto que impide la movilidad de su población son Casalpusterlengo, Codogno, Castiglione d'Adda, Fombio, Maleo, Somaglia, Bertonico, Terranova dei Passerini, Castelgerundo y Sanfiorano, en la región de Lombardia, donde viven cerca de 50,000 personas, y Vo' Euganeo, en Veneto, con 4,000 habitantes.

Desde esta mañana se han empezado a aplicar las medidas aprobadas durante la noche en un consejo de ministros extraordinario para impedir la movilidad de las personas en estas once localidades.

Las fuerzas del orden están llegando a estas localidades para vigilar las entradas y salidas, según explicaron los medios de comunicación. El carnaval de Venecia ha sido cancelado y se han suspendido las clases en los colegios de tres regiones italianas.

El presidente del Gobierno italiano, Giuseppe Conte, anunció que se movilizará a la policía para evitar la entrada y salida de personas y, "si es necesario, también al ejército" y que habrá "sanciones penales para quienes violen las prescripciones".

Sin embargo, en Codogno, centro de la epidemia, aunque se han visto agentes de la policía "aún no se han cerrado los accesos", asegura Marcello.

Las vías de acceso a este pueblo donde se cree que empezó el foco de contagio y el que más infectados registra están abiertas como se puede apreciar en los vídeos de Marcello.