Conoce los síntomas del virus respiratorio RSV en los niños

NUEVA YORK -- En una época del año en la que el COVID y la gripe estacional tienen a muchos confundidos acerca de lo que podrían representar sus síntomas, la aparición más temprana de lo habitual del RSV, un virus respiratorio infantil común que la mayoría de nosotros contraemos cuando somos niños pequeños, está generando otro problema en los planes de salud pública a nivel estatal, local y nacional.

La capacidad de camas de hospitales pediátricos ya está sobrecargada en casi media docena de estados debido a la afluencia atípica, dicen los médicos. Los médicos están investigando si COVID juega un papel en la propagación, con los niños nuevamente juntos en las aulas.

Sankaran Krishnan, jefe de neumología pediátrica del Hospital Infantil Maria Fareri, se encuentra entre los que creen que el COVID ha sido un factor en lo que él describe como un "aumento inusual" en los casos de RSV. Pero sin una prueba de diagnóstico, es difícil saber con certeza cuál es el problema que le afecta a usted o a su hijo.

Entonces, ¿qué es RSV, cómo puedes protegerte mejor y qué más debes saber?

Abreviatura de virus respiratorio sincitial, RSV es una dolencia común que generalmente causa síntomas leves parecidos al resfriado, según los CDC. La mayoría de las personas se recuperan en una o dos semanas, pero el virus puede ser grave, en particular para los bebés y los adultos mayores.

Krishnan dice que las señales de advertencia claves para los niños incluyen respiración acelerada, desarrollar tos o fiebre persistentes o dificultades continuas para respirar.

Por lo general, el virus alcanza su punto máximo en invierno, pero comenzó a circular este verano, lo que sorprendió y preocupó a los médicos, y probablemente refleje cómo la pandemia de COVID interrumpió los patrones de circulación para afecciones como el RSV. Los CDC señalan que la temporada generalmente comienza entre mediados de septiembre y mediados de noviembre y alcanza su punto máximo entre fines de diciembre y mediados de febrero.

Las pruebas positivas comienzan a caer entre mediados de abril y mediados de mayo, por lo general. Florida tiene un inicio más temprano de la temporada de RSV y dura más allí también en comparación con otras partes de Estados Unidos.

RSV es la causa más común de bronquiolitis (inflamación de las vías respiratorias pequeñas en los pulmones) y neumonía (infección pulmonar) en niños menores de 1 año en los Estados Unidos.

Según los CDC, cada año el RSV conduce a aproximadamente:

2.1 millones de visitas al médico entre niños menores de 5 años.

58,000 hospitalizaciones entre niños menores de 5 años.

177,000 hospitalizaciones entre adultos mayores de 65 años.

14,000 muertes entre adultos mayores de 65 años.

100 a 300 muertes en niños menores de 5 años.

Hasta el momento, hay pocos datos comparativos disponibles para esta temporada, según las limitaciones de las pruebas y otros factores, según los CDC. El promedio de cinco semanas de pruebas RSV PCR positivas en Nueva York, por ejemplo, ha aumentado semanalmente desde mediados de abril, cuando finalizó la última temporada. El promedio para la semana que terminó el 8 de octubre es de 133,333, frente a los 41.4 de principios de agosto, cuando los CDC comenzaron a notar tendencias antes de lo habitual. Eso se compara con un promedio de cinco semanas de 47,333 pruebas de PCR positivas en Nueva Jersey que finalizó esa semana del 8 de octubre. Los datos de Connecticut están incompletos. Vea más análisis estado por estado aquí.

¿Cómo se diagnostica el RSV y cuáles son los síntomas?

Al igual que el COVID, RSV se puede diagnosticar mediante antígeno o prueba de PCR. La medida de diagnóstico más común es un hisopo bucal o un análisis de sangre que evalúa el recuento de glóbulos blancos, a los que afectan los virus. En casos severos, es posible que se necesiten pruebas adicionales como radiografías de tórax o tomografías computarizadas para evaluar posibles complicaciones pulmonares.

Los síntomas son similares a los de COVID, el resfriado común y la gripe. Según los CDC, las personas suelen mostrar síntomas dentro de los cuatro a seis días posteriores a la infección. Estos pueden incluir secreción nasal, tos, estornudos, fiebre, sibilancias y disminución del apetito. En particular, los síntomas suelen aparecer en etapas y no aparecen todos a la vez.

Casi todos los niños habrán tenido una infección por RSV, diagnosticada o no, para su segundo cumpleaños, según los CDC. Para los bebés muy pequeños, la irritabilidad, la disminución de la actividad y las dificultades para respirar pueden ser los únicos síntomas identificables.

Se recomienda a los padres que llamen a sus pediatras si su hijo tiene dificultad para respirar, no bebe suficientes líquidos o experimenta un empeoramiento de los síntomas. Es más probable que la deshidratación y la dificultad para respirar den lugar a casos graves y hospitalizaciones. En los peores, es posible que sea necesario intubar a los niños. En la mayoría de los casos, las hospitalizaciones duran unos pocos días.

¿Cómo se transmite el RSV y qué pasa con el tratamiento?

La transmisión del RSV también es similar a cómo se propagan el COVID y las enfermedades similares al resfriado. Este virus se propaga cuando una persona infectada tose o estornuda; recibe gotitas de virus al toser o estornudar en los ojos, la nariz o la boca; toca una superficie que tiene el virus, como el pomo de una puerta, y se toca la cara sin lavarse las manos; y tienes contacto directo con el virus, como besar la cara de un niño infectado.

El período contagioso generalmente dura de tres a ocho días, pero en los casos que involucran a algunos bebés o adultos inmunocomprometidos, el RSV puede seguir propagándose hasta por un mes, incluso cuando los pacientes ya no muestran síntomas.

Los niños a menudo están expuestos al RSV fuera del hogar, como en la escuela o en las guarderías, y pueden transmitirlo a la familia.

RSV puede sobrevivir durante muchas horas en superficies duras como barandillas de cunas y mesas y, por lo general, vive en superficies blandas como pañuelos y manos por menos tiempo.

Puede contraer RSV a cualquier edad, pero las infecciones posteriores tienden a ser menos graves, según los CDC. Las personas con mayor riesgo de enfermarse gravemente por el RSV incluyen bebés prematuros, niños pequeños con enfermedades cardíacas congénitas o pulmonares crónicas, personas con síntomas inmunitarios debilitados y adultos mayores, especialmente aquellos con afecciones cardíacas o pulmonares subyacentes.

No existe un tratamiento específico para la infección por RSV, pero los investigadores están trabajando para desarrollar antivirales y vacunas. Un medicamento llamado palivizumab está disponible para prevenir la enfermedad grave por RSV en algunos niños, pero los CDC dicen que no puede ayudar a curar o tratar a los niños que ya padecen una enfermedad grave relacionada con el RSV y no puede prevenir la infección.

¿Qué pasa con el alivio y la prevención de síntomas?

Los reductores de fiebre y los analgésicos de venta libre, como el acetaminofeno o el ibuprofeno, pueden ayudar a controlar la fiebre y el dolor, aunque los padres nunca deben dar aspirina a sus hijos. Asegúrese de que las personas infectadas se mantengan hidratadas.

Esto es lo que los CDC tienen que decir sobre la prevención, que debería sonar familiar:

Cúbrase al toser y estornudar con un pañuelo desechable o con la parte superior de la manga de la camisa, no con las manos.

Lávese las manos con frecuencia con agua y jabón durante al menos 20 segundos..

Evite el contacto cercano, como besarse, darse la mano y compartir tazas y utensilios para comer, con otras personas.

Limpie las superficies que se tocan con frecuencia, como pomos de puertas y dispositivos móviles.

Cuando sea posible, las personas con síntomas similares a los del resfriado deben evitar interactuar con niños con alto riesgo de RSV grave. Si no pueden, deben cumplir con los pasos de prevención y asegurarse de no besar a los niños de alto riesgo mientras tengan síntomas.

Se recomienda a los padres de niños de alto riesgo que tomen precauciones adicionales, señalaron los CDC. Esos incluyen: