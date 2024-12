La obesidad se redujo en estadounidenses por primera vez en más de una década

La obesidad se redujo ligeramente en los adultos estadounidenses el año pasado por primera vez en más de una década, según un estudio.

Los investigadores sugirieron que esto podría deberse, en parte, al aumento de los medicamentos para bajar de peso como Ozempic.

Sin embargo, otros medicamentos o factores, como los efectos de la pandemia de Covid, también podrían haber influido.

Los hallazgos, publicados el viernes en la revista JAMA Health Forum, mostraron la disminución más significativa en el sur, particularmente entre las mujeres y los adultos de 66 a 75 años.

El estudio analizó las mediciones del índice de masa corporal de más de 16.7 millones de adultos en diferentes regiones geográficas, grupos de edad, sexos, razas y etnias desde 2013 hasta 2023. Las mediciones del IMC, que son una forma estándar pero limitada de estimar la obesidad como una relación entre el peso y la altura, se obtuvieron de registros médicos electrónicos.

Los investigadores descubrieron que la prevalencia de la obesidad en adultos en EEUU disminuyó del 46% en 2022 al 45.6% en 2023. (Esos porcentajes son ligeramente más altos que la estimación de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, que dice que alrededor del 40% de los adultos estadounidenses tenían obesidad entre 2021 y 2023).

Los resultados no fueron uniformes en todos los grupos demográficos y regiones geográficas, dijo Benjamin Rader, epidemiólogo computacional del Boston Children's Hospital y autor del estudio.

"En EEUU en general, la obesidad estaba disminuyendo, liderada por el sur, pero en algunas regiones ese no era el caso", dijo. “También vimos grandes caídas entre los afroamericanos, pero vimos aumentos en la obesidad entre los asiáticos americanos”.

Rader dijo que la disminución en el sur es notable porque esa región también tuvo la mayor absorción per cápita observada de medicamentos para bajar de peso, según el análisis de los investigadores de las reclamaciones de seguros. Pero reconoció que cualquier posible conexión allí necesita más investigación.

Los autores del estudio también señalaron que el sur experimentó un número desproporcionadamente alto de muertes por COVID-19 entre personas con obesidad, lo que podría haber afectado a los datos generales.

El Dr. Michael Weintraub, endocrinólogo y profesor clínico adjunto en la Facultad de Medicina Grossman de la Universidad de Nueva York, dijo que los resultados estaban en línea con datos recientes de los CDC que mostraron una ligera disminución en la prevalencia de la obesidad entre los adultos en EEUU en el período 2021-2023, en comparación con los años de 2017 a 2020 (aunque la obesidad severa aumentó durante ese tiempo).

“Los datos me parecen emocionantes y me dan la posibilidad de que estemos al borde de un cambio en esta epidemia de obesidad”, dijo Weintraub, que no participó en el nuevo estudio. “Pero dudo en decir que este valor de tendencia a la baja en 2023 es una tendencia”.

Aunque los medicamentos para bajar de peso hayan sido un factor importante en la reducción de la obesidad, los expertos afirman que se necesitan más investigaciones durante períodos más largos para evaluar el verdadero impacto de los nuevos medicamentos.

"Sabemos que estos medicamentos son extremadamente eficaces, pero necesitamos un par de años más para ver si esto es realmente una tendencia o si es sólo un pequeño contratiempo y las cosas volverán a donde estaban, o si empeorarán aún más", dijo el Dr. Tannaz Moin, endocrinólogo y profesor asociado de medicina en la Universidad de California en Los Ángeles, que no participó en el estudio.

Moin también señaló que el nuevo estudio sólo analizó la dispensación de medicamentos para bajar de peso GLP-1, una categoría que incluye Ozempic y Mounjaro. Este tipo de medicamento se utiliza para tratar la diabetes y la obesidad ayudando a reducir el apetito y la ingesta de alimentos de una persona. Los medicamentos imitan una hormona que puede hacer que una persona se sienta llena.

Pero los medicamentos GLP-1 son solo un subconjunto de las recetas para tratar la obesidad, dijo Moin, por lo que un estudio más completo de diferentes medicamentos podría captar mejor cualquier cambio en las tendencias. Los medicamentos para bajar de peso también son caros, lo que puede sesgar los datos sobre quién puede acceder al tratamiento.

Además, el uso de datos de reclamaciones de seguros en el estudio significa que las personas sin cobertura o que compraron medicamentos para bajar de peso de su bolsillo probablemente no fueron captadas en los resultados.

Moin dijo que estaba sorprendida por la caída del IMC observada en las personas mayores.

"Ese no es el grupo que necesariamente pensaría que son los mayores usuarios de medicamentos GLP-1 porque muchos estarían en el rango de edad de Medicare", dijo, y agregó que los medicamentos para bajar de peso pueden ser difíciles de obtener para quienes tienen Medicare. La administración Biden propuso recientemente una regla que requeriría que Medicare y Medicaid cubrieran los medicamentos para bajar de peso para las personas que buscan tratamiento para la obesidad.

Weintraub, mientras tanto, advirtió que las caídas observadas no siempre indican un declive a largo plazo.

"Nos han engañado las fluctuaciones en la prevalencia de la obesidad en el pasado", dijo. “Nos entusiasmamos con la tendencia a la baja de las tasas de obesidad pediátrica por parte de los CDC a principios de la década de 2000, pero luego se dispararon en los años siguientes”.