10 años después: Texas conmemora aniversario de explosión en planta de fertilización

Una ceremonia especial se celebró en West, Texas, el sábado marcando el solemne aniversario de la explosión mortal de la planta de fertilizantes hace una década.

La ceremonia celebrada el sábado tuvo lugar dos días antes del aniversario real, el 17 de abril de 2013. Funcionarios de la ciudad de West y del condado de McLennan rindieron homenaje a las 15 vidas perdidas aquella noche de abril, entre las que se encontraban 12 socorristas y tres civiles.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Houston aquí.

Carolyn Pustejovsky perdió a su hijo Joey Pustejovsky, que tenía 29 años en el momento de la explosión. Su hijo no sólo era bombero, sino también secretario de la ciudad de West.

"Incluso se iba a dormir con el localizador en el pijama, para poder levantarse e irse", dijo Pustejovsky el sábado. "Una persona muy cariñosa y compasiva".

La noche del incendio, dijo que pensaba que su hijo podría haber estado en casa. Su casa no estaba lejos de la planta de fertilizantes.

"Ocurrió la explosión. Hizo saltar mi coche por los aires y me volcó yendo en dirección contraria. No tenía ni idea de lo que estaba pasando en ese momento", recuerda.

Su familia tardó más de una semana en confirmar que su hijo era uno de los fallecidos en la explosión.

"Estuvimos llamando a todos los hospitales para intentar encontrarlo. No dejaba de pensar: 'se va a poner bien'", dijo. "No quiero que nadie olvide lo que estos chicos hicieron por la ciudad de West. Podría haber sido mucho peor".

En la ceremonia del sábado, se leyeron en voz alta los 15 nombres en su memoria. A continuación, se guardó un minuto de silencio al final del programa.

Las víctimas fallecidas fueron Morris Bridges, Perry Calvin, Jerry Dane Chapman, Cody Frank Dragoo, Kenneth Harris, Adolph Lander, James Matus, Judith Ann Monroe, Joseph "Joey" Pustejovsky, Cyrus Adam Reed, Mariano C. Saldivar, Kevin William Sanders, Douglas Snokhous, Robert Snokhous y William Uptmor, Jr.

La explosión también dañó o destruyó viviendas, edificios y automóviles. El alcalde de West, Tommy Muska, dijo que la reconstrucción en la última década ha requerido dinero de la FEMA y del estado de Texas.

"Toda la infraestructura en el lado norte de la ciudad, hemos hecho completamente las calles. Nuevas casas están aquí; 120 casas nuevas", dijo el alcalde Muska. "Diez años. Muchas veces, uno se olvida después de 10 años. No queremos olvidar nunca a estas 15 personas".

En 2016, las autoridades federales anunciaron que la explosión mortal fue causada por un "acto criminal". Los hallazgos fueron revelados en una investigación de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos sobre el origen del incendio y la explosión mortales.

"No sé si algún ciudadano puede creer que alguien empezó realmente esto", dijo el alcalde Muska el sábado. "No sé a qué vino la ATF en cuanto a averiguarlo. Dijeron que alguien lo empezó. Si lo hicieron y mataron a 15 personas y dañaron millones de propiedades y lo mejor que pueden conseguir es una recompensa de $50,000, entonces algo no está bien. Es todo lo que puedo decir al respecto".