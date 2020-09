ACLU exige revisión en el código de vestimenta de los distritos escolares de Texas

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) ha enviado una carta a 477 distritos escolares de Texas en la cual pide a las escuelas que sus políticas de vestuario sean iguales tanto para hombres como para mujeres.

Conforme a ACLU, el motivo detrás de la carta es buscar que tanto hombres como mujeres sean tratados por igual, incluyendo la manera de vestir y el largo del cabello para ambos sexos. De no ser así, la organización asegura que esto sería una violación a los derechos de igualdad.

"Los distritos que tienen esas distinciones en las reglas de cómo uno se peina su cabello discrimina en varias formas y estamos pidiendo a esos distritos que revisen estas reglas, esa política que tienen por que es anticonstitucional," afirmó Adriana Piñón, abogada de ACLU.

Esta petición inició a raíz de que dos estudiantes fueran suspendidos por no cumplir con las políticas del distrito escolar Barbers Hill en Houston, caso que fue llevado a la Corte Suprema de los Estados Unidos.

"Como pensó la corte en ese caso, como se aplica que es discriminación a base de género, también se aplica en las situaciones escolares; tratar a un individuo distinto a base a su género es discriminación bajo una ley federal que se aplica en las escuelas," sostuvo Piñón.

Noticias Telemundo 40 se dio la tarea de revisar el manual de los distritos escolares de Edinburg, Weslaco, Mission, Hidalgo, Roma, Harlingen, Rio Grande City y Monte Alto, ya que fueron algunos de los distritos escolares que recibieron esta carta de ACLU.

En la revisión de los manuales, Noticias Telemundo 40 halló que los distritos escolares de Monte Alto y Harlingen si especifican reglas para el largo del cabello en los hombres.

"Estas reglas dicen que los hombres tienen que tener el pelo tan corto que no pueden tocar las orejas y no pueden tocar las camisas; no hay una razón para tener estas reglas especialmente cuando tienen consecuencias graves para los estudiantes," dijo Piñón.

De acuerdo con las políticas, algunas de las consecuencias que conlleva no seguir estos códigos incluyen la suspensión o expulsión.

Noticias Telemundo 40 contactó a algunos de los distritos escolares sobre la carta y, hasta el momento, el distrito escolar de Edinburg respondió mediante un comunicado, que señaló lo siguiente:

“El distrito escolar está al tanto de la decisión referente a la petición, y está siendo revisada por nuestros abogados”

ACLU aseguro que, de no modificar dichas políticas, los distritos podrían ser sujetos a una demanda.