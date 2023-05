A solo días del fin del Título 42, Mayorkas visita la frontera en Texas

Alejandro Mayorkas, secretario de Seguridad Nacional,aseguró que se encuentran preparados para el esperado aumento en la llegada de inmigrantes indocumentados a través de la frontera sur de Estados Unidos una vez termine la vigencia del Título 42 el próximo 11 de mayo.

Las expresiones las hizo el funcionario este viernes 5 de mayo durante un encuentro con la prensa en Brownsville, ciudad fronteriza que durante las últimas semanas ha sido escenario de una gran cantidad de inmigrantes cruzando la frontera de manera ilegal. En total, la Patrulla Fronteriza ha procesado en esta área a 30,000 inmigrantes en su mayoría venezolanos, seguidos de colombianos y ecuatorianos.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Houston aquí.

Al hablar de la misión que ejecutan los agentes en Brownsville, la Jefa de la Patrulla Fronteriza en el Valle del Río Grande, Gloria I. Chávez, indicó que "el objetivo número uno es tramitar la admisión y garantizar la seguridad de todos. Y luego, en tercer lugar, el transporte para llevarlos desde el campo hasta las instalaciones, ya sean estaciones de la Patrulla Fronteriza, nuestros centros de procesamiento, o a través de un puerto de entrada, porque el Título 42 sigue en vigor".

Acompañando a Mayorkas se encontraban Benjamine “Carry” Huffman, acting deputy Commissioner for Customs and Border Protection, Gloria I. Chávez, jefa de la Patrulla Fronteriza en el Valle del Río Grande y Raúl Ortiz, jefe de la Patrulla Fronteriza, entre otros funcionarios que no se identificaron.

Ante los distintos escenarios que se teme puedan desarrollarse una vez termine el Título 42, Mayorkas se siente confiado en que su agencia podrá manejar la situación de forma satisfactoria. El funcionario, sin embargo, está consciente de que lo que está sucediendo en torno a la inmigración de indocumentados en la frontera es serio, retante y difícil.

Igualmente, Mayorkas reconoció que el sistema de inmigración es Estados unidos se encuentra roto y urgió al congreso que lo arregle.

Una vez que finalice el Título 42, se teme que muchos más inmigrantes indocumentados se vean tentados a cruzar ilegalmente la frontera. Esto ya ha estado ocurriendo, aunque en menor grado, durante las últimas semanas, especialmente por el área de Brownsville, Texas. Precisamente esta ciudad que declaró un estado de emergencia debido al creciente cruce de inmigrantes.

Visitó McAllen y Brownsville

Entre las actividades que realizó Mayorkas durante su primer día en el Valle del Río Grande se destaca una visita que realizó a Caridades Católicas, organización que brinda servicio a los inmigrantes indocumentados en el área de McAllen. Durante su segundo día se trasladó a Brownsville, donde también se reunió con agentes de la Patrulla Fronteriza.

El pasado domingo 30 de abril Mayorkas pidió la ayuda del Congreso, no solo para una reforma migratoria, sino para la otorgación de recursos adicionales ante el probable aumento en el cruce fronterizo. Además, solicitó unos 350,000 agentes adicionales para el 2024 e instalaciones nuevas.

Se espera que con el fin del Título 42 no se detenga la expulsión de inmigrantes. Desde el inicio del año fiscal 2023 el gobierno estadounidense ha expulsado a más de un 1,000,079,500 indocumentados a través del Título 42.

Por su parte, CBP se prepara para procesar hasta 10,000 inmigrantes al día, casi el doble de lo registrado el mes anterior.

La jefa de la Patrulla Fronteriza del Valle del Río Grande, Gloria Chávez, ha estado recomendando a los indocumentados "que no crucen. El Título 42 está aquí y vamos a seguir ejerciéndolo. Estamos trabajando muy unidos con México. Así como entran los procesamos y directamente a la garita. Y ya después de que se levante el Título 42 vamos a seguir haciendo el proceso migratorio para la deportación".

Bajo el Título 8 los indocumentados se exponen a las consecuencias de ser procesados por un delito federal y enfrentar cargos criminales, al igual que ser deportados, indica la Patrulla Fronteriza. Durante el interrogatorio, los inmigrantes serán cuestionados para determinar si cuentan con los documentois necesarios para permanecer legalmente en el país. Entonces, son trasladados a una estacion o centro de procesamiento y verificaran si las personas tienen antecedentes criminales u ordenes de arretso pendientes. Si no tiene ordenes de arresto, lo regresaran al puerto de entrada mas cercano y lo regresarán a Mexico.