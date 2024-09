Empleado de escuela primaria de Texas presuntamente ató a estudiantes y cubrió sus bocas con cinta

ARLINGTON, Texas - Un empleado de una escuela primaria de Arlington, Texas, está acusado de atar a unos estudiantes con cuerdas y ponerles cinta adhesiva en la boca.

El Distrito Escolar de Arlington ISD está investigando las acusaciones del incidente que presuntamente ocurrieron el 6 de septiembre en la Escuela Primaria Goodman.

Según un comunicado del distrito escolar, el empleado fue puesto en licencia administrativa mientras se lleva a cabo la investigación.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Houston aquí.

Padres de los estudiantes afectados fueron contactados por el distrito para dejarles saber sobre la situación.

No obstante, la Policía de Arlington indicó que trabajan con el distrito, pero que no se ha realizado un reporte y no se ha iniciado una investigación criminal en lo que el distrito colecta información de lo sucedido.