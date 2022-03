Tragedia: joven mexicano murió atropellado por su novia en Texas, según la policía

Una cruz de madera y veladoras marcan el lugar donde Erick Sánchez, de 24 años, murió el pasado 19 de marzo luego de que presuntamente fuera atropellado mortalmente por su pareja, Briana Lisset Soria, con quien aseguran tenía una "relación normal".

"Nunca la tratamos mal. Siempre fue bien recibida en la casa", expresó Bermunda Sánchez, tía de Erick. Ella "era muy callada. No hacía plática para nada. Por eso no vemos por qué hizo lo que hizo", añade la mujer.

Actualmente Briana enfrenta una fianza de $1 millón luego de que fuera acusadade asesinato en primer grado tras presuntamente atropellar mortalmente a Erick mientras conducía un Chevrolet Camaro negro el pasado fin de semana.

Por su parte, la familia del joven prefiere recordarlo sonriendo, como aparece en una imagen colocada junto a unas veladoras. Sin embargo, eso no significa que no estén atentos al proceso que enfrenta la joven para que su muerte no quede impune.

"Lo que queremos es que se haga justicia. No le dio chance ni de reaccionar. Y la verdad, nosotros estamos desechos, los abuelos en México…", expresó visiblemente conmovida la tía del joven fallecido.

"Mañana no va a haber consuelo para nadie, mucho menos para su madre", añade Bermunda, quien se encuentra vendiendo platillos para recaudar el dinero suficiente que cubra los gastos fúnebres.

Según las autoridades, el día del incidente agentes del Condado de Hidalgo acudieron a la cuadra 1700 de Clay Drive, en la zona rural de Edinburg, en referencia a una llamada al 911 que denunciaba que una mujer que conducía un Camaro había atropellado a un hombre.

A su llegada al lugar, los agentes de la Oficina del Alguacil del Condado de Hidalgo observaron en el suelo el cuerpo sin vida de Sánchez, quien tenía serias heridas. Como resultado, Soria fue detenida detenida en ese momento. Además, las autoridades también incautaron el auto que presentaba daños en la parte delantera.

Los agentes hablaron con varios testigos, quienes afirmaron que observaron a Briana "atropellar intencionalmente" al joven mientras conducía el Camaro y él caminaba por la carretera después de una disputa doméstica.