Congresista Michael McCaul, de Texas, dice que fue detenido en un aeropuerto por estar “desorientado”

El representante republicano Michael McCaul, presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, declaró que fue detenido por la policía en un aeropuerto cercano a Washington D.C. a principios de mes.

McCaul dijo que se sintió "desorientado" en el aeropuerto internacional de Dulles después de tomar medicamentos y beber alcohol antes de su vuelo programado de regreso a Texas.

"Hace dos fines de semana cometí un error del que asumo toda la responsabilidad. Perdí un vuelo a Texas y me encontré desorientado en el aeropuerto. Esto fue el resultado de una mala decisión que tomé al mezclar un Ambien -que tomé para dormir en el próximo vuelo- con un poco de alcohol", dijo McCaul en un comunicado.

"La policía me detuvieron brevemente mientras esperaba a que me recogiera un familiar. No tengo más que respeto y gratitud por los agentes que me interceptaron esa noche. Este incidente no refleja quién soy y quién me esfuerzo por ser. Como ser humano, no soy perfecto. Pero estoy decidido a aprender de este error y, si Dios quiere, a ser mejor persona."

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Houston aquí.

McCaul fue reelegido este mes para un undécimo mandato en su distrito, que abarca desde Austin hasta los suburbios de Houston.

Un mensaje dejado en el Aeropuerto Internacional Dulles no fue devuelto inmediatamente el miércoles.