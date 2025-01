Corte Suprema de Texas revisará demandas por tormentas invernales de 2021

TEXAS - Mientras los tejanos se preparan para varios días de clima helado, la Corte Suprema de Texas recuerda la explosión ártica que arrasó el estado en febrero de 2021.

El tribunal más alto del estado decidirá si los seres queridos de los muertos y heridos en los cortes de energía durante la tormenta invernal de 2021 pueden demandar a los distribuidores de servicios públicos como Oncor, con sede en Dallas.

“El hecho de que la Corte Suprema haya aceptado conceder una revisión para considerar realmente los méritos de este caso es significativo”, dijo el abogado de apelaciones Chad Ruback.

Ruback no está asociado con el caso.

Dijo que la Corte Suprema está interviniendo después de que un tribunal inferior permitió que siguieran adelante 200 demandas por negligencia grave.

En una petición presentada en mayo, las empresas argumentan que simplemente estaban siguiendo las órdenes de ERCOT de reducir la carga para evitar el colapso de la red eléctrica.

Ellos también señalaron casos pasados.

“En el pasado, las empresas de gas natural no eran consideradas responsables en situaciones similares a ésta. Los generadores, las empresas que realmente producen la energía, ya sea generación solar, generación eólica o generación de carbón, no han sido consideradas responsables en caso de tormentas invernales, por ejemplo”, dijo Ruback.

Pero Ann Saucer, una abogada de Dallas que representa a varios demandantes en el caso, dijo que esta vez es diferente.

“Este caso no se trata de si siguieron las órdenes de ERCOT. Dijeron que harían apagones durante 45 minutos. Así que tu electricidad se cortaría durante 45 minutos, y luego volvería a encenderse y la electricidad de otra persona se cortaría durante 45 minutos. Eso es lo que dijeron que harían. Eso no es lo que hicieron. Eso no es lo que hicieron. Algunas personas nunca se quedaron sin electricidad, y otras se quedaron sin electricidad durante tanto tiempo durante días que murieron congeladas”, dijo Saucer.

Larry Taylor también representa a personas que demandaron a los distribuidores.

“Tengo clientes cuyo hijo murió en la habitación de al lado. En otro caso, un hombre entró y encontró a su propio hermano, muerto congelado. Esta gente merece justicia. Merecen la oportunidad de presentar su caso frente a sus compañeros tejanos y ser escuchados. La Corte Suprema de Texas tiene el poder de hacer que eso suceda. Mi esperanza y oración es que el tribunal haga eso. Todo lo que pedimos es una oportunidad de ser escuchados. Este es un problema que afecta a todos los tejanos, tanto urbanos como rurales”, dijo Taylor.

Oncor emitió un comunicado a NBC DFW: “Oncor confía en que nuestras acciones durante la tormenta invernal Uri se realizaron para salvar la integridad de la red de Texas. La mayoría de estos reclamos han sido desestimados y esperamos que se desestimen por completo todos los reclamos. Debido a la naturaleza en curso de este litigio, no tenemos más comentarios”.

Se espera que el tribunal celebre argumentos orales a las 9:00 a. m. del 19 de febrero.

Ruback dijo que una decisión probablemente tomará meses y que un fallo podría tener un gran impacto, potencialmente en las billeteras de los tejanos y en cómo los distribuidores toman decisiones si la red sufre. de nuevo.