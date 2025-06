Demanda contra Texas busca bloquear ley que otorga matrícula reducida a dreamers

AUSTIN, Texas — El Departamento de Justicia buscó este miércoles bloquear una ley de Texas que durante décadas ha otorgado a los estudiantes universitarios sin residencia legal en Estados Unidos acceso a las tarifas de matrícula reducidas para los residentes del estado.

En 2001, Texas se convirtió en el primer estado de la nación en aprobar una ley que permite a los "dreamers", o jóvenes adultos sin estatus legal que llegaron de niños a Estados Unidos, poder calificar para obtener la matrícula estatal si cumplen con ciertos criterios de residencia. Actualmente, 24 estados ahora tienen leyes similares, según el Higher Ed Immigration Portal, que rastrea las políticas estatales sobre inmigración y educación.

La demanda presentada en el tribunal federal de Texas solicita a un juez que bloquee la ley, la cual algunos legisladores republicanos del estado han intentado derogar durante años. La demanda es el esfuerzo más reciente del gobierno federal para tomar medidas enérgicas contra la inmigración en el país.

"En conformidad con la ley federal, las escuelas no pueden proporcionar beneficios a los extranjeros ilegales que no proporcionan a los ciudadanos de Estados Unidos", señaló la secretaria de Justicia Pam Bondi. "El Departamento de Justicia luchará incansablemente para reivindicar la ley federal y asegurar que los ciudadanos de Estados Unidos no sean tratados como ciudadanos de segunda clase en ninguna parte del país”.

Según la Alianza de Presidentes sobre Educación Superior e Inmigración, un grupo no partidista sin fines de lucro de líderes universitarios enfocado en la política de inmigración, alrededor de 57,000 estudiantes indocumentados están matriculados en universidades y colegios de Texas.

