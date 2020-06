Gobernador de Texas advierte que no permitirá violencia ni vandalismo

Alcaldes y jefes de policía de Fort Worth y Dallas se reúnen con el gobernador de Texas para analizar los actos de vandalismo violencia que han sucedido en los últimos días en medio de protestas por la muerte de George Floyd bajo custodia policial de Minneapolis.

''Lo que le pasó a Grorge Floyd fue un acto horrible de brutalidad policiaca y me uno a todos los que protestan en Estados Unidos. Tiene derecho a estar disgustados, alzar sus voces, pero la violencia y el vandalismo no es la respuesta y no tendrá cabida en Dallas, Fort Worth ni en Texas'' advirtió el gobernador texano.

En conferencia de prensa, dijo que otras personas de otros estados han llegado a Texas a desvirtuar las manifestaciones pacíficas. Por eso trabaja con las autoridades para aplicar todo el peso de la ley para los que violen la ley.

''Texas es un estado donde jamás se permitirá un indicente como el que sucedió con George Floyd, por eso se tienen procedimientos y reglas para todos los representantes de la ley'', refirió Abbott.

Agregó que reconoce los derechos de las minorías y se trabaja arduamente para continuar que en Texas se viva de esta manera.

Por su parte, el alcalde de Dallas, Erik Johnson, avaló las palabras del mandatario estatal y dijo que la policía local no va a permitir que se altere el orden en esta ciudad por la llegada de personas de otros estados que desean desestabilizar la vida de esta comunidad.

La alcaldes de Fort Worth, Betsy Price, destacó que policías de esta ciudad incluso se arrodillaron con los manifestantes y oraron juntos. Un gesto de solidaridad que une a la comunidad y autoridades.

''Nuestra comunidad apenas empieza a recuperarse de lo que ha sucedido en las últimas noches, pero reconoce que la gente tiene derecho de seguir protestando pero sin llegar a la violencia. Por eso seguiremos con ese esfuerzo de resguardar la seguridad de todos y proteger la Primera Enmienda'', precisó Price.

En sus respectivas participaciones, los jefes de los departamentos de policía de Dallas y Fort Worth, explicaron que los toques de queda se mantienen vigentes y con el claro objetivo de proteger a los residentes, negocios e incluso a los manifestantes.

Los manifestantes violaron las indicaciones de las autoridades y en el puente Margaret Hunt los detuvieron.

Al momento, se están implementando medidas de toque de queda a medida que las ciudades de Texas se preparan para la posibilidad de más disturbios y violencia.

Abbott realizó una declaratoria de desastre en todo el estado el pasado domingo, lo que le permite designar agentes federales para hacer el trabajo de la policía local, además de ordenar el despliegue de la Guardia Nacional.

Estos movimientos se producen cuando algunos organizadores de Texas suspenden manifestaciones y otros dicen que planean continuar.

"Todos los texanos y todos los estadounidenses tienen derecho a protestar y animo a todos a ejercer sus derechos de la Primera Enmienda. Sin embargo, la violencia contra otros y la destrucción de la propiedad es inaceptable y contraproducente. A medida que las protestas se han vuelto violentas en varias áreas en todo el estado, es crucial que mantengamos el orden, mantengamos la seguridad pública y nos protejamos contra daños o pérdidas a la propiedad", dijo Abbott en un comunicado.